高盛將美國經濟衰退機率調高至25% 但風險「有限」

高盛經濟學家將美國未來一年經濟衰退的機率，從15%提高到25%，但表示即便失業率上升，也有幾個理由不必擔心經濟衰退。

哈齊亞斯（Jan Hatzius）等高盛經濟學家周日在給客戶的報告中表示：「我們仍然認為經濟衰退的風險有限。」

他們表示，美國經濟看起來仍然「整體良好」，沒有重大的金融失衡，聯準會有很大的降息空間，必要時可以快速降息。

美國上周公布的數據顯示，7月美國就業成長的放緩幅度超過預期，失業率升至4.3%，接近三年來的最高，引發對經濟放緩以及聯準會遲遲不降息的擔憂。

高盛對聯準會的預測不像摩根大通和花旗集團那麼激進。哈齊亞斯的團隊預期，聯準會將在9月、11月和12月將基準利率調降1碼（25個基點）。相比之下，摩根大通和花旗集團調整了預測，預期聯準會將在9月降息2碼。

高盛經濟學家表示：「我們預測的前提是就業成長將在8月復甦。聯邦公開市場委員會將判斷降息25個基點足以因應任何下行風險」，「如果我們錯了，8月就業數據與7月一樣疲弱，那麼9月可能降息50個基點」。

高盛經濟學家補充說，他們對勞動力市場是否面臨迅速惡化的風險持懷疑態度，部分原因是職位空缺表明需求依然穩固，而且沒有明顯的衝擊因素會引發經濟下滑。