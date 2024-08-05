利空連發 美股三大期指跌幅擴大 那斯達克100期貨挫跌1.5%

亞洲金融市場今天準備面臨跌勢，美股期貨指數重挫，延續上周動盪走勢，投資人對經濟陷入衰退的疑慮加深，同時慎防中東緊張情勢升溫帶來更多動盪。

在台灣時間5日上午7時30分左右，美股三大期貨指數重挫，道瓊期指下跌235點，跌幅0.6%；標普500指數期貨挫跌近1%；小型那斯達克100期貨指數大跌1.5%。

多項利空環伺美股，「股神」巴菲特的波克夏公司在周末期間揭露上季大砍蘋果一半持股，Citizens JMP Securities執行長李曼表示，波克夏拋售「馬上會被視為利空消息」，「蘋果是全球消費領域的翹楚，攸關全球消費者的狀況」。

另外，輝達（NVIDIA）傳出下一代AI晶片Blackwell系列的部份產品，將因設計瑕疵而延後推出，可能延後三個月以上，這也意味著Blackwell系列預料要到明年第1季才會大量出貨，這也為AI類股添利空消息。

國際油價今天盤中上漲，布蘭特原油10月期貨上漲0.5%至每桶77.19美元，西德州原油期貨上漲0.4%至每桶73.84美元。此前，沙烏地阿拉伯調高對亞洲的官方售油價格，另有報導指出伊朗可能會空襲以色列，報復 真主（Hezbollah）最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）和哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）遭到暗殺。沙國和以色列股市周日都崩跌超過2%。

中東衝突風險惡化，使得市場更添焦慮，投資人正因應動盪的下半年市況。債市波動率指數已上升，「美股恐慌指數」VIX跳升至約18個月高點，反映美國疲弱就業數據點燃經濟衰退疑慮，而市場早已擔心美國11月大選添市場波動。

AM首席經濟學家兼投資策略主管Shane Oliver表示：「未來幾個月，全球和澳大利亞股市可能進一步下跌，這表明現在逢低買入還為時過早」，「回檔正在進行中」。

華爾街上周賣壓沉重，那斯達克指數連續第三周下跌，自7月上旬創下的高點回檔超過10%，陷入修正領域；代表晶片股的費城半導體指數更重挫5%，自高點回檔已超過20%，按定義已形成熊市。