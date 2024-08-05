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美道瓊工業指數期貨下滑近200點 專家說處修正期但牛市趨勢完好

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股道瓊工業指數期貨台灣時間周一上午6時下滑約200點。市場在周一晚間將關注蘋果股價走勢和7月ISM服務業採購經理人指數。路透
美股道瓊工業指數期貨台灣時間周一上午6時下滑約200點。市場在周一晚間將關注蘋果股價走勢和7月ISM服務業採購經理人指數。路透

繼華爾街上周波動劇烈、那斯達克綜合指數陷入修正之後，美股期貨周日晚間下跌。

道瓊工業指數期貨下跌190點或0.5%；標普500指數期貨和那斯綜合達克100指數期貨分別下跌0.8%和1.3%。

華爾街先前經歷了殘酷的一周：那斯達克綜合指數周五結束連續第三周的跌勢，離上月創下的記錄大跌超過10%。標普500指數也連三周下跌，上周下跌2%。道瓊工業指數結束連續四周的漲勢，下跌2%。美國公債殖利率也下跌，指標性的10年期公債的殖利率上周五摔到3.79%，低於一周前的4.2%。

上周本發布的就業報告令人失望，激發投資人擔憂聯準會上周維持利率不變是一大錯誤，經濟正在走向衰退。市場現在將觀察股指走低的趨勢是否持續。標普500指數較歷史高點低5.7%。道指下跌3.9%。

Truist Wealth共同投資長Keith Lerner上周五受訪表示：「我認為我們正處於修正期，但仍然認為牛市趨勢完好。要一點時間才能渡過這種波動較大的時期。」

在股神巴菲特旗下投資公司波克夏拋售將近一半的蘋果持股之後，這家iPhone製造商的股價走勢周一開盤時將備受關注。

預定周一公布的經濟數據包括：美東時間周一上午10時公布7月ISM服務業採購經理人指數。這是衡量美國服務業公司表現的指標，預料從之前的48.8升至50.9。

投資人未來一周將仍細推敲聯準會可能如何進行升息。舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周一盤後會在夏威夷行政協作會議上發言。

企業財報季本周仍將繼續，包括迪士尼（Walt Disney）、卡特彼勒 （Caterpillar）、好市多（Costco）、禮來（Eli Lilly）和美超微電腦（Super Micro Computer）等。周一可期待的是賽門物業（Simon Property Group）、油氣生產商Diamondback Energy和泰森食品（Tyson Foods）的業績。

指數 標普 聯準會

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