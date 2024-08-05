本周開盤前 五件國際事不可不知

美股四大指數上周五（2日）收黑，那斯達克綜合指數大跌2.4%，較近期高峰回落逾10%，陷入修正；代表晶片股的費城半導體指數更重挫5%，自高點回檔已超過20%，按定義已形成熊市。投資人本周將聚焦好市多（Costco）和美超微（SMC）等企業財報。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

1.美股期貨指數大跌 日圓兌美元自2月來首度升破146

美股期貨指數延續上周動盪走勢，在台灣時間5日上午7時左右，小型那斯達克100指數重挫超過1%、標普500指數期貨下跌0.8%，道瓊期貨指數下跌近200點，跌幅0.4%。

美國周一將公布的經濟數據包括7月ISM服務業採購經理人指數（PMI），這是衡量美國服務企業業績的指標，預估將從先前的48.8升至50.9。

日圓兌美元匯價周一延續升值走勢，自2月來首度突破146日圓。

在台灣時間5日上午7時左右，日圓兌美元一度升至145.99，之後升幅收斂，報146.32日圓。

2.NVIDIA下一代AI晶片傳因設計瑕疵 將延後出貨

科技媒體The Information報導，輝達（NVIDIA）下一代AI晶片Blackwell系列的部份產品，將因設計瑕疵而延後推出，可能延後三個月以上，這也意味著Blackwell系列預料要到明年第1季才會大量出貨，影響臉書母公司Meta、Google及微軟等客戶。

彭博資訊分析師認為，輝達以最新Blackwell架構打造的AI晶片傳延後三個月出貨，對台積電下半年營收的衝擊可能輕微，因為台積下半年營收成長的主要推手是蘋果、高通、聯發科的新款智慧手機晶片，而非輝達新AI晶片產品，況且生產問題仍可望解決，在第4季加速出貨。

3.巴菲特狠心大砍蘋果一半持股 波克夏現金水位創新高

「股神」巴菲特的波克夏公司3日公布，第2季已脫售將近一半的蘋果公司股票，現金水位升上歷史新高。波克夏第2季淨賣出價值755億美元的蘋果公司持股，總持股數大砍49.4%，到6月底時剩下4億股，價值842億美元。獲利了結蘋果股票，協助把波克夏現金水位推上2,769.4億美元新高紀錄，其中包含約當現金。

4.華爾街銀行齊改口 摩根大通和花旗預期Fed年底前兩次降息2碼

美國7月就業數據意外疲軟，促使華爾街紛紛調整美國利率展望，花旗、摩根大通及高盛等機構對聯準會（Fed）9月降息2碼的預期大幅升溫，且預期Fed將更積極降息，年底前降息幅度達到1個百分點（4碼）。

花旗經濟學家克拉克與何倫霍斯特預期，Fed將在9、11月分別降息2碼，12月再降1碼，也就是年底前降5碼，累計降幅遠大於原先預期的3碼。兩人也預估，Fed從明年起到明年中將逐次會議（1、3、4、6月）各再降1碼，下調利率區間到3%至3.25%。

摩根大通經濟學家費羅利也預估Fed將在9月、11月各降息2碼，之後每次會議各降1碼；高盛經濟學家團隊預期，Fed在今年底前的三次會議將各降息1碼，但若8月就業報告維持疲軟，9月有可能降息2碼。

5.中東緊張海運價漲聲響 五大航商醞釀調高北美線報價

近期，貨櫃海運呈現旺季相對平淡的現象，反映巴拿馬運河旱災緩解及新增運力大幅成長帶來的利空影響，不過中東戰爭一觸即發，業界認為，8月中旬就能確定市場對這兩大利空的壓力是否能消化完畢，若順利則運價有望迎來反轉向上契機。

業內指出，8月中旬開始貨量會逐漸增加，因此包括中遠（COSCO）、地中海（MSC）、達飛（CMA）、長榮及海洋網聯船務（ONE）等，自8月15日起陸續調漲美西及美東運費，漲幅約在9%-15%間。

值得注意的是，巴拿馬運河當局說，從9月起巴拿馬運河預計將把船隻的每日通行時段從目前的34個增加到36個。「正在恢復正常」，期許9月完全復原。