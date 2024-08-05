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彭博：全球央行 審慎轉「鴿」

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

彭博資訊經濟學家指出，全球各國央行正審慎轉向鴿派，美國、歐元區、英國、瑞士、中國大陸、南韓、菲律賓、南非等經濟體年底前都可能降息，預期今年底全球利率將降至6.5%，比今年第1季的7.2%高峰值低0.7個百分點。

彭博經濟學家預估，全球國內生產毛額（GDP）加權央行利率到今年底時可能降至6.5%，先進經濟體的利率看降至3.9%，中國大陸以外的新興經濟體利率則可能降至12.9%。

美國聯準會（Fed）與歐洲央行（ECB）將分別在9、12月可能各降息1碼。

英國央行在8月降息1碼後，年底前可能再降1碼，瑞典央行繼5月降息1碼後，年底前可能再降2碼，瑞士央行（SNB）下半年將降息1碼，南非央行將在11月首度降息1碼。

在亞太地區，中國人民銀行（中國大陸央行）第4季將再調降中期借貸便利（MLF）0.1個百分點，紐西蘭央行下半年可能降息，南韓與菲律賓央行8月降息的機率高。

印度央行8月則可能轉向中性立場，馬來西亞與泰國央行可能今年底前都按兵不動，新加坡可能維持現行政策立場到明年，巴西央行估按兵不動到明年中，智利和祕魯央行有降息空間，前景取決於通膨風險消退的展望。

不過，澳洲央行仍然有升息風險，日本銀行（央行）可能會在10月升息至0.5%。

大陸央行 降息

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