華爾街押Fed今年降息4~5碼 預期9月先降2碼

美國7月就業數據意外疲軟，促使華爾街紛紛調整美國利率展望，花旗、摩根大通（小摩）及高盛等機構對聯準會（Fed）9月降息2碼的預期大幅升溫，且預期Fed將更積極降息，年底前降息幅度達到1個百分點（4碼）。

花旗經濟學家克拉克與何倫霍斯特預期，Fed將在9、11月分別降息2碼，12月再降1碼，也就是年底前降5碼，累計降幅遠大於原先預期的3碼。兩人也預估，Fed從明年起到明年中將逐次會議（1、3、4、6月）各再降1碼，下調利率區間到3%至3.25%。

華爾街各機構利率預估

小摩經濟學家費羅利也預估Fed將在9月、11月各降息2碼，之後每次會議各降1碼，且Fed在9月18日例行會議前緊急降息的論據強烈，但他認為Fed主席鮑爾可能不想在今年「多事之夏」增添雜訊。

高盛經濟學家團隊預期，Fed在今年底前的三次會議（9、11、12月）將各降息1碼，但若8月就業報告維持疲軟，9月有可能降息2碼。相較下，高盛原先預估，Fed將分別在9月與12月各降1碼。

不過，並非所有機構都預估Fed將在9月降2碼。SMBC日興證券首席經濟學家拉沃尼亞便指出，若Fed降息2碼將引發恐慌。

美銀、巴克萊及道明證券都預期9月將降息1碼，但調高年底前的降幅預估。美銀預測Fed將在9、12月各降息1碼，而非原估的12月降息1碼，同時調降這波降息循環的終點利率區間1碼至3.25%至3.5%（比目前低8碼）。

巴克萊和道明證券都預估Fed將在9、11、12月各降1碼，年底前共降3碼，降幅甚於原估的2碼。巴克萊還預期Fed明年將再降息3碼。彭博經濟學家則仍預估Fed將在9月降息1碼，年底前降2碼。

在鮑爾擔任Fed主席期間，只有在緊急狀況下，才會進行超大幅度的利率調整，例如在新冠疫情衝擊下，Fed在2020年3月上旬於表定會議之外緊急大幅降息。