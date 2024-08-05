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鋰業龍頭Albemarle 籲各國削弱陸主導權

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

全球鋰業龍頭美國Albemarle公司呼籲各國政府採取干預行動，以削弱中國大陸在世界鋰市場的主導地位。

在鋰市場崩跌後，Albemarle公司執行長馬斯特斯（Kent Masters）請求各國和汽車製造商提供更多協助，以對抗在中國大陸的競爭壓力，「若我們要建立（電動車）西方供應鏈，那麼現在就需要採取行動」。鋰是電動車及插電式混合動力車電池的關鍵原料。

他也表示，美國總統拜登的旗艦法案「通膨削減法」（IRA），始終未能降低西方在鋰等原料對中國大陸的依賴。

他說：「我不確定這是否是一場危機，但這是一個非常重要的時刻。」他說，中國大陸將掌控供應鏈，或是西方國家建立供應鏈與之競爭。

澳洲資源部長金恩上周已承諾加速推動關鍵礦物加工的稅務優惠計畫。

受到全球電動車銷售減緩以及鋰供應增加的雙重打擊，鋰價2023年初以來已崩跌逾80%，跌至每公噸12,000美元。Albemarle上周已宣布今年來的第二輪成本縮減措施，包括暫不啟用一條產線、以及暫停澳洲Kemetton氫氧化鋰精煉廠的擴張作業。

美國 電動

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