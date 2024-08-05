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美東岸港口 罷工威脅升高

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國東北岸的波士頓，到墨西哥灣區的休士頓，各大港口的碼頭工人愈來愈可能在11月總統大選之前發動罷工，一旦確定，10月1日起，美國十座最忙碌的港口中，將有六大港口陷入停擺。

東岸到灣區各港口的勞動合約談判6月以來一直陷入停頓。代表碼頭工人的國際碼頭和倉儲工會（ILA）與代表海運及場站業者的美國海事聯盟（USMX），因為對港口作業自動化及提高薪資等議題立場嚴重分歧，已於6月取消高階談判。

ILA表示，將於9月4-5日向工會代表提出最終的勞資合約要求，並討論若勞資未能於9月30日之前達成協議，將如何規劃罷工策略。

ILA主席達吉特3日說，「這些會議舉行時，現行的大合約不到30天就將屆期，我們須為當地及ILA會員於10月1日起發動罷工，預作準備」。代表業者的USMX並未對此提出說法。

由於葉門胡塞叛軍不時攻擊駛經紅海的貨櫃輪，加上進口商搶在各國提高關稅之前採購貨物，已使全球海上貿易備受壓力。因此即便只是工會威脅罷工，就可能使航運業者另外尋找貨物進口及出口的替代航線。

碼頭 罷工 美國

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