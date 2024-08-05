日本炎熱的夏季帶動中暑相關的保險需求迅速增長。與傳統保險產品相比，這種保險具簡便和靈活性。例如能使用智慧手機應用程式（App）申請服務，甚至有承保戶外演唱會和體育賽事舉行期間的單日契約。

共同社報導，日本多地7月已出現超過攝氏40度的高溫，氣象廳也對許多區域發布中暑和熱衰竭的警報，敦民眾白天盡可能待在室內。急救人員表示，在止於7月28日的一周，日本有超過1.2萬人不耐高溫而送醫。

因此，住友生命保險子公司自2022年以來，每年夏季都會開放民眾投保熱中暑相關的保險。該公司今年來（截至7月25日）看到這種保險契約已超過10萬份，包含7月16日起十天內就增加約3萬份。

投保人可選擇按月計算的保單，或訂立保險期間從1天到7天不等的契約。選擇後者且完成申請時間是在當天上午9點之前，保單從10點開始生效。

單日保險的保費為每人100日圓（0.7 美元）。若要保人因中暑而打點滴，可獲得1萬日圓的理賠金。保費可透過PayPay支付；這是日本最廣為使用的支付App之一。