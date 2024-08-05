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泰國賭場合法化 跨步

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

泰國政府已公布了賭場經營許可的相關法規草案，朝境內賭場合法化更邁前一步，以吸引數十億美元的外國投資及稅收。

泰國國務委員會（Council of State）公布的草案顯示，賭場須取得政府許可 ，初始效期為30年，能夠設在大型娛樂中心以及飯店、會展中心和遊樂園等場所，並可選擇將其營業許可再延長十年。這項草案將一直公告至18日為止，以尋求公眾回饋。

彭博資訊報導，繼阿拉伯聯合大公國和日本之後，泰國也想搶食全球博弈業的這塊大餅。IBISWorld估計，去年該產業的營收達2,630億美元。

銀河娛樂集團和米高梅國際酒店集團一直在研究在東南亞國家開設賭場度假村的可能性，以規避澳門不確定前景的風險。拉斯維加斯金沙集團上月也表示有興趣進軍泰國。

泰國總理賽塔一直在積極推動各項政策以吸引外國投資，並且支持賭場合法化計畫，以加強監管及增加稅收。

在眾議院支持下，國會議員小組的一項研究支持在大型娛樂場所內設立合法賭場，以吸引高消費遊客。

泰國 賭場 飯店

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