美私募集團 尋寶未上市公司

美國Ares、Apollo、黑石（Blackstone）及KKR等四大私募資本集團，上季已共布局逾1,620億美元資金於未上市公司，光是Apollo集團的投資額就占超過40%，迎接預料將到來的企業購併潮升溫。

這四大集團的主管表示，基於聯準會（Fed）即將降息，正在為購併活動升溫預作準備。KKR集團共同負責人魯塔爾表示，「購併市場正在回朝。今年我們不僅有開放市場，還有先前積壓的購併案供給…進入市場」。

睿勤（Preqin）另類資產數據及市場分析平台的資料顯示，未上市公司已經獲得承諾但尚未實際入資的金額，超過2兆美元。

由於Fed大幅升息，購併活動曾沉寂18個月，使私募股權業者難以出售既有的投資，只能將現金返還給投資人，但現在購併已出現解凍跡象，LSEG數據顯示，今年來購併活動比去年同期增加28%，達到4,710億美元，雖然仍遠低於2021及2022年的榮景時期。

Apollo第2季共部署700億美元，其中110億美元注入英特爾的愛爾蘭晶片廠。該公司6月底以來已敲定多筆數十億美元計的購併案，包括英國包裹運送業者Evri及博弈業者Everi。總裁克雷曼表示，過去兩個月來已敲定五筆交易，總額估計為150億美元。

KKR宣布買下經紀商Janet Montgomery Scott，並投入48億美元買下教育科技業者Instructure，還與T-Mobile合資買下寬頻供應商Metronet。

黑石投資340億美元，其中13%以上用於資助美國CoreWeave的融資案。總裁葛瑞表示已有多項購併計畫正在進行中，「我們預期利率即將下降，購併市場將更活絡」。