羽田機場 加速導入自駕車

隨著東京羽田機場日益成為日本國內外旅客的運輸重鎮，日本廠商正加強努力在東京羽田機場和其鄰近地區，導入自駕車技術，例如自駕巴士。

共同社報導，在羽田機場的商辦複合設施羽田創新城（Haneda Innovation City）裡，民眾將可免費搭乘自動駕駛定義第4級（Level 4）的自動駕駛巴士，繞行整座園區。

這輛11人座的巴士將以最大時速12公里行駛全長800公尺的路線，行駛狀況全程將透過位於茨城縣的基地，進行遠端監控。

參與這項計畫的公司包括日本電信巨擘軟體銀行（Softbank）的自動駕駛子公司Boldly，以及這座設施的營運商之一、大型建設公司鹿島建設。

這兩家公司在今年4月成為首批獲得政府批准的民間企業，提供使用Level 4車輛的公共服務，並已計劃在2026年左右，加開連結這座園區和羽田機場的自駕車來回路線，全長約3.9公里。

日本正面臨嚴重且持續惡化的勞動力短缺問題，尤以運輸業受創嚴重。日本政府正在提倡使用自駕車輛，解決巴士和計程車司機的短缺困境。

日本航空公司全日空（ANA）和豐田自動織機7月在羽田機場內測試一輛Level 4的拖車，為首次在日本國內機場的管制區內進行同類型的試駕。這兩家公司計劃在經過安全和可操作性檢查後，2025年正式啟用這種車輛。

這款無人駕駛拖車裝有攝像機鏡頭和感應器，以避免在行駛路線途中碰撞到物體。在7月的測試駕駛期間，這輛拖車曾拉著六只貨櫃、以約15公里的時速，行駛在停機坪與鄰近設施間約兩公里的道路上。