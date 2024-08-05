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AI熱潮帶旺電力需求 美公用事業基金大吸金
人工智慧（AI）興起，導致電力需求激增，促使美國公用事業類股基金的吸金額，在5、6月衝上近兩年高點。
同時，公用事業商Vistra也成為標普500指數的第三大飆股，漲幅僅次於人工智慧（AI）寵兒輝達（NVIDIA）和美超微（Super Micro）。
英國金融時報（FT）報導，晨星Direct的數據顯示，5、6月逾17億美元湧入美國公用事業基金，為此類基金近兩年來的最佳表現。道富（State Street）指出，7月公用事業基金預料將再吸金11億美元。
公用事業股在動盪時期常被當成避險投資，所以在股市牛氣沖天時資本湧入，格外引發關注。相較於購入較昂貴的輝達、微軟及Google等科技股，公用事業類股提供投資人參與AI熱潮的成本相對低廉管道。
貝萊德（BlackRock）主題暨主動式ETF的美國主管雅各說，尋找科技大咖以外AI商機的投資人，預料至少在今年底前，將繼續投資公用事業基金。
電動車和製造業回流趨勢已大幅推升電力需求，而微軟和Google等科技大廠已投入上百億美元於AI資料中心，使電力需求再增，而且AI需要的用電量比之前的傳統運算更多。
國際能源總署（IEA）估算，以ChatGPT等AI服務進行網路搜尋，約須2.9瓦小時（Wh）的電力，高於標準Google搜尋的0.3 Wh。
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