分析師：美股多頭格局不變 投資專家認為Fed將啟動降息

分析師認為，多重利空持續衝擊市場信心，美股短線可能繼續拉回，但美國經濟沒那麼糟，且聯準會（Fed）必要時將降息救市，美股多頭走勢依然不變，投資人還不必陷入恐慌，有時回檔可視為買點，不妨關注不動產類股等可望受惠於利率下滑的族群。

美國7月就業數據意外疲軟，造成美國經濟衰退的憂慮急遽升高，引爆美股沉重賣壓。上周末又有連環利空出籠，包括中東地緣政治緊張升高、輝達（NVIDIA）下一代人工智慧（AI）晶片可能延後出貨，以及「股神」巴菲特執掌的波克夏大賣蘋果與美銀持股，拉高現金部位，似乎是在防禦操作，反映他對經濟前景的憂慮。

Edward Jones分析師夏納罕指出，波克夏猶如美國經濟的縮影，巴菲特似乎認為公開股市沒多少吸引人的機會，波克夏又累積了不可思議的現金量，「讓我擔心他（巴菲特）對市場和經濟的看法」。

Truist顧問服務公司首席市場策略師倫納認為，該公司的研究顯示，目前多頭走勢依然無恙，但回檔可能還會再持續一段時間，宜逐步低接、而非一次進場。

投資專家認為，投資人反應過度，且Fed即將啟動降息周期，市場恐慌情緒將會消退。華爾街日報（WSJ）分析，美國勞動市場確實減弱，但經濟還不到悲慘境地，上季經濟依然成長2.8%，4.3%的失業率基本上也仍屬健康水準。

此外，儘管投資人愈來愈擔心Fed的行動落後於經濟趨勢，9月降息可能太晚，但Fed仍手握有巨大籌碼：已升至23年高點的聯邦資金利率。Fed主席鮑爾上周也提到這點，提醒這將提供Fed足夠彈藥，在必要時支持經濟。

瑞銀金融服務部門投資主管羅斯認為，美國經濟仍正走向軟著陸，「整體而言，家庭和企業資產負債表仍然強勁，降息應有助於經濟續擴張」。巴隆金融周刊（Barron's）指出，隨著激烈的美國總統大選及降息周期即將到來，市場波動難免加劇，但沒必要恐慌。

WSJ指出，投資人現在應思考浮現的新機會，例如不動產等能受惠於利率下降的類股，即便是AI等股價過熱的族群，相信AI潛力的投資人也不必被上周的暴跌之勢嚇退，因為利率降低將有助籌措打造AI資料中心、生產乾淨能源及其他有轉型潛力科技的財源。