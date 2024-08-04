三星工會宣布5日起復工 但不放棄長期抗戰

韓國三星電子（Samsung Electronics）勞資談判破裂、全國三星電子工會發起罷工至今近一個月，考量成員經濟壓力決定復工，但表示會透過與政界、公民團體合作，持續向社方施壓。

全國三星電子工會7月8日發動罷工，原定3天罷工因雙方磋商未果變成「無限期」罷工，但工會最終在今天向成員們通知5日起復工的決定，「有必要採取減輕工會成員經濟負擔又能持續向社方施壓的鬥爭方式」。

工會表示，後續可能採取游擊式罷工，或透過社會輿論、與政界及公民團體合作的方式「長期抗戰」。

工會罷工至今，三星電子始終表示產線未受影響，工會委員長孫雨木（音譯）1日率工會成員至三星集團會長李在鎔住家外示威時也提到，「公司一直說他們能挺過罷工，那我們就得發起更大的鬥爭」，表示將透過國會或支持他們的團體，將這次勞資糾紛變成輿論。

韓聯社報導指出，這次決定顯示工會無法靠自己達成談判目標，復工後可能削弱罷工帶來的影響。但也有意見認為，工會的持續運作將使三星電子面對的風險延續。

全國三星電子工會成員數占整體員工數的29%，原為社內第4大工會，5日起將與行政職工會合併，成為第1大工會。

對此，三星電子表示，會「盡力圓滿解決此事」。