三星工會宣布5日起復工 但不放棄長期抗戰
韓國三星電子（Samsung Electronics）勞資談判破裂、全國三星電子工會發起罷工至今近一個月，考量成員經濟壓力決定復工，但表示會透過與政界、公民團體合作，持續向社方施壓。
全國三星電子工會7月8日發動罷工，原定3天罷工因雙方磋商未果變成「無限期」罷工，但工會最終在今天向成員們通知5日起復工的決定，「有必要採取減輕工會成員經濟負擔又能持續向社方施壓的鬥爭方式」。
工會表示，後續可能採取游擊式罷工，或透過社會輿論、與政界及公民團體合作的方式「長期抗戰」。
工會罷工至今，三星電子始終表示產線未受影響，工會委員長孫雨木（音譯）1日率工會成員至三星集團會長李在鎔住家外示威時也提到，「公司一直說他們能挺過罷工，那我們就得發起更大的鬥爭」，表示將透過國會或支持他們的團體，將這次勞資糾紛變成輿論。
韓聯社報導指出，這次決定顯示工會無法靠自己達成談判目標，復工後可能削弱罷工帶來的影響。但也有意見認為，工會的持續運作將使三星電子面對的風險延續。
全國三星電子工會成員數占整體員工數的29%，原為社內第4大工會，5日起將與行政職工會合併，成為第1大工會。
對此，三星電子表示，會「盡力圓滿解決此事」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言