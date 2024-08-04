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晶片股重挫…費半墜入熊市 台積電ADR也失色

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
那斯達克綜合指數上周五（2日）陷入修正，投資人大舉拋售大型科技股，短短三周即蒸發超過2兆美元。（路透）
那斯達克綜合指數上周五（2日）陷入修正，投資人大舉拋售大型科技股，短短三周即蒸發超過2兆美元。（路透）

那斯達克綜合指數上周五（2日）陷入修正，投資人大舉拋售大型科技股，短短三周即蒸發超過2兆美元。代表晶片股的費城半導體指數更自高點下跌超過20%，按定義已形成熊市。美國經濟是否開始急轉直下，還只是給了投資人獲利了結藉口，本周企業財報將透露更多線索。

本周陸續有企業發布第2季財報，包括迪士尼、卡特彼勒、好市多、禮來和美超微，將提供更多關於消費和製造業景氣狀況。

那斯達克綜合指數上周五大跌2.4%，較7月10日高峰回落逾10%。標普500指數跌1.8%；道瓊工業指數一度大跌逾900點，隨後收復部分失地，收盤跌610點，跌幅1.5%。

在英特爾暴跌26%的拖累下，費半指數上周五大跌5.2%，台積電ADR也重挫5.3%。7月10日以來，台積電ADR和輝達（NVIDIA）已雙雙下跌逾18%，費半大跌超過20%。

美國10年期公債殖利率大跌至3.795%，可見投資人紛紛拋售股票，轉而搶進公債。市場不安心理也讓有「恐慌指數」之稱的波動率指數升到去年3月來最高水準的23.39。

就業、製造和建築數據疲軟，引發股票和其他高風險投資賣壓。最新就業報告更加劇拋售之勢，上月美國新增11.4萬個職位，遠低於預期，失業率上升至近三年來最高的4.3%。

如今，投資人開始擔心美國經濟大幅降溫，懷疑聯準會（Fed）是否拖得太久才降息，也擴大押注9月將大幅降息。

台積電 美國經濟

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