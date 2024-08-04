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美中需求堪憂 油價再跌

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

美國最新就業數據不如預期，且中國大陸經濟數據持續疲軟，國際油價上周五（2日）重挫超過3%，跌至1月以來最低，顯示市場對全球兩大經濟體原油需求的擔憂，大於地緣政治風險升溫所帶來的影響。

布蘭特原油10月期貨結算價2日下跌2.71美元，或3.41%，報每桶76.81美元。西德州原油9月期貨跌2.79美元，跌幅3.66%，結算價報每桶73.52美元。兩大指標觸及盤中最低點時，跌幅均超過每桶3美元。

美國7月新增就業人數急速放緩，失業率升至4.3%，引發外界對美國經濟可能出現衰退的擔憂。另一方面，全球最大石油進口國中國的經濟數據，以及亞洲、歐洲和美國各地顯示製造業活動疲軟的數據，使全球經濟復甦遲緩的風險升高，恐拖累石油消費。

中國製造業活動減少也抑制了油價，6月數據顯示進口和煉油活動少於一年前，加劇市場對該地需求成長的擔憂。

Matador Economics首席經濟學家斯奈德說：「我們從需求驅動型的市場轉向由地緣政治驅動的市場不過兩天，就因這些經濟數據使油價大跌。」

在供應方面，路透調查顯示，7月石油輸出國組織（OPEC）石油產量由6月增加每日10萬桶至每日2,670萬桶。沙烏地阿拉伯供應量回升，及其他國家產量小幅增長，蓋過其他油國自願減產的影響。

油價 美國

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