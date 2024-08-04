貝佐斯暫停減持亞馬遜股

美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯今年稍早披露，將透過交易計畫出售持股，但交易卻在7月11日後暫停至今。由於當日也是亞馬遜股價今夏在200美元以上的最後一日，外界不免揣測，那可能是貝佐斯設定的出脫持股價格下限。

道瓊社報導，貝佐斯今年3月2日設定Rule 10b5-1交易計畫，預定在明年12月31日前，出售2,500萬股亞馬遜股票。當價格或數量符合特定條件時，該計畫會自動進行買賣。該自動出售機制於7月2日啟動，但最後一次交易是在7月11日，當日售出逾864萬股，共17.3億美元，平均每股200.12美元。

這個價格相當重要，因為當天同時是亞馬遜今夏最後一次股價超過200美元。可能意味著，貝佐斯設定的價格下限，就是200美元。當時也是美股大型科技股輪動勢頭開始增強的時候。

其他科技大廠執行長的股票減持計畫，對價格並未如此敏感。輝達執行長黃仁勳的交易計畫，不論股價漲跌，都在持續進行中。

不過，貝佐斯今年稍早也曾在亞馬遜股價低於200美元時出售持股。根據貝佐斯去年8月設定的交易計畫，他在今年2月15至20日間，出售1,400萬股亞馬遜股票，共23.7億美元，每股平均僅168.95美元。