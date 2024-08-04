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賀錦麗支持率增、Fed降息機率升…選情變調 川普交易熄火

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國副總統賀錦麗（左）在美國總統大選民調中的支持率上升，對所謂的「川普交易」造成打擊。右為共和黨總統參選人川普。（美聯社）
美國副總統賀錦麗（左）在美國總統大選民調中的支持率上升，對所謂的「川普交易」造成打擊。右為共和黨總統參選人川普。（美聯社）

代表民主黨角逐總統大位的美國副總統賀錦麗在民調中的支持率上升，加上聯準會（Fed）大幅降息的機率大幅攀升，讓時興的「川普交易」（Trump trade）頓時受到雙重打擊。

美國總統拜登宣布不尋求連任、民主黨團結一致支持副總統賀錦麗成為候選人以來的短短11天裡，被視為受惠於川普當選的交易策略已經失勢：美元停滯不前，美國公債上漲，比特幣下跌。

民調如今顯示賀錦麗和川普在搖擺州旗鼓相當，對於市場押注政治事件有如當頭棒喝。幾周前，市場認為如果川普重返白宮，將採取更寬鬆的財政政策、調高貿易關稅並放鬆金融監管。貝萊德投資長塞斯表示：「川普交易已在平倉，從現在起到11月5日將疲於奔命。」

市場不僅僅是對選舉結果做出反應。Fed主席鮑爾上周承認可能會在9月降息，這也促使投資人青睞美國公債，而對美元持疑。

債券方面，最近對這個全球最大債券市場的關注較集中於貨幣政策而非政治。鮑爾上周三發表講話後，公債反彈，7月連續三個月上漲，為三年來最長連漲。

這與「川普交易」策略背道而馳，此策略假設川普重返白宮後將推動減稅並增加債務，從而令較長期公債蒙上陰影。塞斯認為，從12至18個月的眼光來看，Fed政策走向「更重要」，而非猜測選舉的走向。

至於美元，有些交易員押注美元將漲到川普當選，理由是美元將受益於大選前的避險買盤，然後受益於大選後的貿易關稅。根據彭博MLIV Pulse調查，約三分之二受訪者預料川普終將削弱美元作為世界儲備貨幣的地位。不過也有26%的受訪者認為，如果川普獲勝，美元是避免波動的最佳選擇。

渣打全球G-10外匯研究主管英格蘭德表示，美元走軟是「在大選結果降低與選舉後交易相關的不確定性之前阻力最小的走法」。

由於對監管放鬆的樂觀情緒，銀行股被認為將受益於川普政府。在大盤的輪動交易中，銀行股算是守住了7月的漲幅。「川普交易」會導致人民幣受到衝擊的預期落空，離岸人民幣在7月兌美元升值1%，為11月以來的最佳表現。

投資人倒是一致認為，無論誰贏得大選，大陸資產都仍然面臨風險，而在川普的領導下情況可能會更糟。川普主張對來自中國的進口商品徵收60%的關稅，對來自世界其他地區的進口商品徵收10%的關稅。

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