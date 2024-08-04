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美國失業率敲響經濟衰退警鐘 避險資金湧向美債

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國失業率意外攀升敲響經濟衰退警鐘，避險買盤狂湧使美國公債價格大漲、殖利率陡降。2年期美債殖利率2日降幅為逾一年來最大，10年和30年期殖利率周線跌幅為2020年3月新冠疫情爆發初期以來最深。

美國7月非農就業僅增11.4萬人，遠低於預期；失業率未如預期持平在4.1%，反而躍上4.3%，觸發衰退指標「薩姆規則」，顯示經濟已陷入衰退。加上稍早公布的製造業、初領失業救濟金等數據全面減弱，已顛覆經濟展望，市場從期盼「軟著陸」轉為擔憂「硬著陸」，導致資金遁入債市避風頭。

美國2年期公債殖利率從1日的4.163%暴跌29.2個基點，2日收在3.871%，觸及2023年5月4日來最低點，全周狂跌51.7個基點，周線跌幅是止於2023年3月17日當周以來最大。指標性的10年期美債殖利率2日摔落18.2個基點至3.795%，是去年12月27日來最低。

殖利率 美國公債

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