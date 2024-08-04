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經濟若再惡化 克魯曼：Fed應緊急降息

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

2021年美聯準會（Fed）因遲於升息抗通膨備受批評，公信力受損。如今，Fed再度挨批反應遲鈍，這回理由卻完全相反：通膨已下滑，經濟逐漸顯露疲態，Fed卻遲遲不降息。7月就業報告出爐後，指責Fed錯過降息時機的批評聲浪暴漲。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報撰文指出，如今情勢愈來愈明朗，Fed政策再次慢了好幾拍，坐等降息時機，卻讓失業率持續攀升。2日公布的7月失業率升上4.3%，觸發向來非常準確的衰退指標「薩姆規則」（Sahm Rule），顯示經濟或已陷入衰退。

克魯曼日前曾評論，即使「薩姆規則」被觸發，或許這回無需驚慌，一大因素是移民增加造成的扭曲。而且其他指標像是壯年勞工就業率，仍然挺立。

話雖如此，克魯曼認為，周五發布的就業數據仍明白顯示，美國就業市場看來已經頗像「衰退前」情況，所以Fed理應在周三就啟動降息，甚至也許早在今年初就應該著手調降利率了。

好消息是，對美國實質經濟更重要的利率，例如基準的美國10年期公債殖利率和抵押貸款利率，已經從高檔降了下來。

所以，即使Fed政策已經落後經濟大勢，克魯曼認為，Fed或許仍能藉由向市場明白宣示降息路徑，引導經濟避開衰退。

克魯曼認為，Fed在9月舉行下一場決策會議時，應該調降基準利率0.5個百分點（而不是通常的0.25個百分點）；如果經濟壞消息持續湧現，Fed或許應該在本月就召開臨時會議宣布降息。

Fed 降息

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