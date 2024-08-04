股災完美風暴 四利空造成…全球市場愁雲慘霧

最近由美國科技股下跌引發的全球股災，是集結多個因素形成的完美風暴。首先，投資人擔心企業AI支出的效益，資金輪動流出大型科技股；其次，股神巴菲特、輝達執行長黃仁勳、亞馬遜創辦人貝佐斯等企業高層早就在大量賣股；日圓狂升導致套利交易退場，也讓股市承壓；美國就業數據令市場擔心經濟已陷衰退，成了最後一根稻草。

美國勞工部上周五公布資料顯示，美國7月失業率躍升至4.3%，創近三年新高，同時觸發所謂的「薩姆規則」。也就是，失業率的三個月移動平均值，如果比前12個月的最低點上至少0.5個百分點，就代表經濟已經陷入衰退。美聯準會（Fed）9月篤定要降息，有經濟學家甚至預期將降息2碼，批評Fed動作太慢，美國經濟就要硬著陸。

費半指數大跌墜入熊市

原是股市上漲最夯題材的人工智慧（AI），投資人看到各大科技公司的資本支出金額如此高後，想問何時可有實質回報。高盛指出，科技巨人們未來幾年AI資本支出高達1兆美元，但十年內AI對經濟的實際影響仍然有限，估計AI只會讓美國生產力增加0.5%，貢獻GDP也僅增0.9%。

投資人對AI前景情緒轉趨悲觀之際，英特爾的財報不如預期加劇市場恐慌，股價2日一天就崩跌26.06%；輝達接著也傳出下一代AI晶片因設計有瑕疵，要延後出貨。

看到多位科技公司大老闆等企業內部人士和「股神」巴菲特早已在大批賣股，就不能怪市場近幾天熱情急凍。

根據MarketWatch報導，企業內部人士在7月前三周時，賣股速度創至少十年以來最快，情緒顯然極為悲觀。

釀成這波股災的四大因素

輝達執行長黃仁勳已賣掉300多萬股輝達股票；巴菲特的波克夏出脫大批美銀持股，也被解讀不看好美國經濟前景，提前因應聯準會降息。

聯準會的降息預期，加上日本銀行（央行）意外升息，讓日圓在上周急升，套利交易因收益不再符合成本而瓦解。日圓勁升使得投資人為平倉必須出售先前借日圓買入的美國科技股等資產，美股因而承壓。