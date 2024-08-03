巴菲特狠心大砍蘋果一半持股 波克夏現金水位創新高

「股神」巴菲特的波克夏公司3日公布，第2季已脫售將近一半的蘋果公司股票，現金水位升上歷史新高。同日公布的財報顯示，波克夏第2季稅後營業利益躍增15%，達到116億美元，得力於保險承銷收益擴增，以及龐大現金部位衍生更多收益。

根據新公布的財報，波克夏第2季淨賣出價值755億美元的蘋果公司持股，總持股數大砍49.4%，到6月底時剩下4億股，價值842億美元。獲利了結蘋果股票，協助把波克夏現金水位推上2,769.4億美元新高紀錄，其中包含約當現金。

巴菲特第1季即減持蘋果股票13%，並在5月股東會上暗示是基於稅務理由。巴菲特當時說，今年小幅減碼蘋果長期而言對股東有利，以防萬一美國政府將來為填補財政赤字缺口而調高資本利得稅。然而，如此大規模脫售持股，顯示不只是出於節稅動機。

蘋果股價第1季下跌，反映投資人擔心這個iPhone製造商在人工智慧（AI）創新方面落後，但第2季發表AI策略後，股價強彈23%並創新高。巴菲特以長期投資著稱，如今大幅減持蘋果股票，究竟是基於蘋果特定的問題、股票估值、或投資組合調整考量，不得而知。

但近來波克夏也大賣第二大持股美銀（BofA）。證管會文件顯示，波克夏在截至1日的12個交易日內，累計脫售了價值約38億美元的持股，如今在美銀的股權降至12.15%，以2日收盤價計算總值逾350億美元。美銀股價從去年10月底低點到今年7月波克夏開始減持股票，期間股價大漲75%。

Edward Johnes股票研究分析師沙納漢說：「他（巴菲特）似乎不愛銀行股了。近年來頻頻拋售銀行股。」

近年來，波克夏還減持其他銀行股，尤其出清摩根大通和富國銀行股票。

波克夏第2季營業利益達116億美元，優於去年同期的100億美元。淨利303億美元，或A股每股21,122美元，低於去年同期的389億美元，或每股24,775美元。但巴菲特一再表示，營業利益更能衡量出一家公司的表現。依循會計規則，波克夏的淨利數據必須計入未實現的投資盈虧，所以易受短期股市波動影響。