快訊

整棟樓全黑！台中知名餐廳晚間突停電爆熱、食客紛離席 台電搶修中

范斯支持度創新低…川普稱副手對大選影響小 預測9屆大選專家這麼說

貨車突失控撞牆！士林廟會繞境活動8傷其中3人昏迷 消防急救援送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國未給予市場經濟地位 越南：遺憾並要美重新考慮

中央社／ 河內3日專電
美國商務部2日繼續將越南列為非市場經濟國家，意味越南輸美商品將於反傾銷調查中居劣勢。示意圖／ingimage
美國商務部2日繼續將越南列為非市場經濟國家，意味越南輸美商品將於反傾銷調查中居劣勢。示意圖／ingimage

美國商務部2日繼續將越南列為非市場經濟國家，意味越南輸美商品將於反傾銷調查中居劣勢。越南對此感到遺憾，並將補充和完善理據，要求美方重新考慮給予越南市場經濟地位。

越南政府去年9月8日正式請求美國商務部承認越南的市場經濟地位，並引用越南近年來進行的經濟改革作為支持。越方認為，美國不承認越南的市場經濟地位對越南企業造成重大影響，尤其在反傾銷調查上。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，美國商務部歷經一段時間審查後，於當地時間2日做出結論。儘管美國認為越南經濟有許多積極變化，仍繼續將越南列在非市場經濟名單上。

越南工商部對此感到遺憾並表示，過去20年來，越南經濟取得巨大進步，已簽署17項自由貿易協定，其中包括與歐盟、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）國家、英國等新一代、高標準協定。這些協定涵蓋減稅、提升勞動標準、環境保護、可持續發展、政府採購、透明化等承諾。

越南工商部表示，將研究和分析美國商務部的立論去補充和完善理據，要求美方重新考慮給予越南市場經濟地位。「這是為了具體化越美全面戰略夥伴關係，從而推動雙邊經貿合作，為兩國企業和人民帶來實際利益。」

目前，已有72個國家承認越南的市場經濟地位，其中包括英國、加拿大、澳洲、日本、韓國和紐西蘭等主要經濟體。

美國2023年是越南最大的出口市場，越南2023年對美國出口額為970億美元（約新台幣3兆1626億元），占越南總出口額的27％。

根據英國廣播公司（BBC），美國商務部2日表示，儘管越南做出市場化改革，但政府在越南的許多經濟領域依然扮演重要角色且影響深遠。越南國家銀行（SBV）未能保持獨立，繼續干預外匯與貨幣市場。

此外，各工會依然由國家所控制的越南勞動總聯團主導，阻礙集體協商，造成勞工薪水遭到抑制；市場准入障礙、法律和規定欠缺透明度及對企業控制權與外資所有權的限制仍存在等。

反傾銷 美國 自由貿易 越南

延伸閱讀

「友好鄰邦」蘇林任越共總書記 習近平致賀電：中越共同體走深走實

搶攻越南防災安全市場 洽談會估促成逾百萬美元商機

台灣首店來了！ 越南火紅「共咖啡 Cộng Cà Phê」8/1開幕優惠 100%中獎「刮刮樂」送越南來回機票

巴黎奧運／越南身處巴黎奧運平行時空 沒有任何單位轉播

相關新聞

美國未給予市場經濟地位 越南：遺憾並要美重新考慮

美國商務部2日繼續將越南列為非市場經濟國家，意味越南輸美商品將於反傾銷調查中居劣勢。越南對此感到遺憾，並將補充和完善理據...

美衰退指標觸發後...克魯曼：經濟若再惡化 Fed本月應緊急降息

2021年，美國聯準會（Fed）因遲於升息抗通膨而備受批評，公信力受損。如今，Fed再度挨批反應遲鈍，這回理由卻完全相反...

美國經濟惡化？晶片股落入熊市「下跌超過20%」 下周財報將曝線索

那斯達克綜合指數周五陷入修正，投資人大舉拋售大型科技股，不過三周即蒸發超過2兆美元。代表晶片股的費城半導體指數更自高點下...

美7月失業率觸發衰退警鈴...美債全周大漲 分析師：殖利率將進一步探底

美國7月失業率意外躍上4.3%，是近三年來最高，觸發衰退指標「薩姆規則」，頓時敲響經濟衰退警鐘，嚇得資金持續湧入債市避險...

Nvidia下一代AI晶片傳因設計瑕疵 將延後出貨

美國科技媒體The Information報導，輝達（NVIDIA）下一代人工智慧（AI）晶片Blackwell系列的部份產品，將因設計瑕疵而延後推出，可能延後三個月以上，影響臉書母公司Meta、Google及微軟等客戶。

法巴銀示警：是時候分散美股投資 考慮投日、韓、英

美股七雄該退燒了？法國巴黎銀行最新提出的財富管理報告，認為大量資金投入AI，獲利能力降低，示警投資人是時候分散美國以及全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。