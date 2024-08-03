美國未給予市場經濟地位 越南：遺憾並要美重新考慮

美國商務部2日繼續將越南列為非市場經濟國家，意味越南輸美商品將於反傾銷調查中居劣勢。越南對此感到遺憾，並將補充和完善理據，要求美方重新考慮給予越南市場經濟地位。

越南政府去年9月8日正式請求美國商務部承認越南的市場經濟地位，並引用越南近年來進行的經濟改革作為支持。越方認為，美國不承認越南的市場經濟地位對越南企業造成重大影響，尤其在反傾銷調查上。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，美國商務部歷經一段時間審查後，於當地時間2日做出結論。儘管美國認為越南經濟有許多積極變化，仍繼續將越南列在非市場經濟名單上。

越南工商部對此感到遺憾並表示，過去20年來，越南經濟取得巨大進步，已簽署17項自由貿易協定，其中包括與歐盟、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）國家、英國等新一代、高標準協定。這些協定涵蓋減稅、提升勞動標準、環境保護、可持續發展、政府採購、透明化等承諾。

越南工商部表示，將研究和分析美國商務部的立論去補充和完善理據，要求美方重新考慮給予越南市場經濟地位。「這是為了具體化越美全面戰略夥伴關係，從而推動雙邊經貿合作，為兩國企業和人民帶來實際利益。」

目前，已有72個國家承認越南的市場經濟地位，其中包括英國、加拿大、澳洲、日本、韓國和紐西蘭等主要經濟體。

美國2023年是越南最大的出口市場，越南2023年對美國出口額為970億美元（約新台幣3兆1626億元），占越南總出口額的27％。

根據英國廣播公司（BBC），美國商務部2日表示，儘管越南做出市場化改革，但政府在越南的許多經濟領域依然扮演重要角色且影響深遠。越南國家銀行（SBV）未能保持獨立，繼續干預外匯與貨幣市場。

此外，各工會依然由國家所控制的越南勞動總聯團主導，阻礙集體協商，造成勞工薪水遭到抑制；市場准入障礙、法律和規定欠缺透明度及對企業控制權與外資所有權的限制仍存在等。