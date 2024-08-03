美7月失業率觸發衰退警鈴...美債全周大漲 分析師：殖利率將進一步探底

美國7月失業率意外躍上4.3%，是近三年來最高，觸發衰退指標「薩姆規則」，頓時敲響經濟衰退警鐘，嚇得資金持續湧入債市避險，美國公債價格2日續漲，走向相反的殖利率陡降。美國2年期公債殖利率降幅為逾一年來最大，10年和30年期殖利率周線跌幅為2020年新冠疫情爆發初期以來最大。

衰退警鈴大作引爆美債避險買盤

道瓊社報導，數月來，美國經濟似乎一直處於景氣冷熱適中的甜蜜點，通膨趨緩伴隨著景氣持續穩健擴張。但本周出爐的一連串數據似已顛覆這個展望：就業、製造業和營建數據全面減弱，引爆股票和其他風險性資產賣壓。

周五（2日）公布的7月非農就業報告更補上致命的一擊：上月非農就業人口僅增加11.4萬人，遠低於預期；失業率未如經濟學家預期持平在4.1%，而是一口氣躍升0.2個百分點至4.3%，觸發備受矚目的衰退指標「薩姆規則」--失業率三個月移動均值若比之前12個月的低點躍升至少0.5個百分點，顯示經濟已陷入衰退。

一連串疲弱的數據接踵而至，使市場對美國經濟展望從樂觀期待「軟著陸」，轉為對「硬著陸」憂心忡忡。資金於是加速撤離風險性資產、轉進美國公債和其他安全避風港。

2、10、30年期殖利率周線全面陡降

隨著衰退疑雲密布助長對聯準會（Fed）將火速降息的預期心理，對Fed利率展望敏感的2年期美債殖利率2日從前市的4.163%暴跌29.2個基點至3.871%，觸及2023年5月4日來最低點，全周共跌掉51.7個基點，周線跌幅是止於2023年3月17日當周以來最大。

同時，指標性的10年期美債殖利率從1日收盤的3.977%摔落18.2個基點至3.795%，收在去年12月27日來最低水準。30年期美債殖利率同步滑落至2月1日以來最低的4.111%，比1日的4.270%再降15.9個基點。

過去一周來，10年期和30年期美國公債殖利率分別重摔40.4和34.5個基點，寫下2020年3月6日以來最大的周線降幅紀錄。

Fed料將加速降息 殖利率還有低點可期

紐約FHN Financial首席經濟學家洛伊表示，7月非農就業報告弱得令人詫異，可能使Fed決策官員懊悔為何沒在周三宣布啟動降息循環。他在研究報告中寫道，市場如今認為Fed不僅會在9月啟動降息，而且一口氣調降基準利率2碼（50個基點）的可能性大於只降1碼。聯邦資金期貨價格也顯示，交易員現在認為11月再降2碼的機率也升高。

分析師認為，倘若Fed果如市場所料開始大砍利率，美債價格還有上漲空間，也就是殖利率還會進一步向下探底。

Grant's利率觀察報主編葛蘭特說：「據我猜測，我們仍未脫離2021年展開的債券空頭市場，但現在很可能在那個框架之內開啟一波短期多頭走勢。」

後續觀察的重要數據點

市場下一個關注焦點，是8月14日公布的美國7月消費者物價指數（CPI）。Fed官員下次開會時（9月17日至18日），也將檢視8月的就業報告與通膨數據。

鮑爾在周三會後記者會上說：「我們依據的是數據，而不是單一數據點，所以問題不會是針對特定一、兩個新發布數據如何反應。」

然而，周五的「數據點」引起市場譁然。愈來愈多經濟學家、分析師、政治人物異口同聲批評Fed決策再度落後經濟趨勢，繼2021年太慢升息打通膨之後，如今又遲於降息因應經濟減緩。現在距11月5日美國大選只剩三個月，批評聲浪將有增無減。

Fed會如何反應？債市拭目以待，但從本周殖利率猛墜看來，債市投資人似已猜出答案。