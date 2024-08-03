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晶片股利空+1…Nvidia下一代AI晶片傳因設計瑕疵 將延後出貨
美國科技媒體The Information報導，輝達（NVIDIA）下一代人工智慧（AI）晶片Blackwell系列的部份產品，將因設計瑕疵而延後推出，可能延後三個月以上，影響臉書母公司Meta、Google及微軟等客戶。
彭博資訊引述報導內容指出，輝達本周通知微軟，Blackwell系列最先進的AI晶片將受影響而延後出貨，這也意味著Blackwell系列預料要到明年第1季才會大量出貨。
The Information指出，輝達發言人不願評論發布給客戶通知延後出貨的聲明，但表示正如期在今年稍後提高產量。微軟、Google、亞馬遜網路服務（AWS）及Meta都拒絕評論這篇報導，台積電發言人則未回應彭博記者的置評請求。
美國雲端巨擘上季財報好壞參半，加上英特爾（Intel）上季財報與本季財測不如預期，且調降資本支出，拖累全球晶片類股2日走跌，英特爾崩跌26%，荷蘭艾司摩爾（ASML）暴跌11.2%，安謀（Arm）大跌6.6%，台積電ADR重挫5.3%，輝達跌1.8%。
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