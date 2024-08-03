全球經濟成長可能會改善 景順：看好周期性股票及小型股

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，繼續傾向看好風險資產，同時需留意控制風險，因為評價偏高，限制了風險資產的上升空間。 隨著聯準會開始降息，美元應於年內開始走弱。全球經濟成長可能會改善，因此看好周期性股票及小型股，因為其評價相對具吸引力且對經濟周期更加敏感。基於同樣的理由，亦看好美國除外的已開發市場及新興市場股票。

趙耀庭表示，美國聯準會很可能於9月降息，並於12月再次降息。值得謹記的是，聯準會曾經藉著傑克森霍爾年會(Jackson Hole)宣布對貨幣政策作出重大變動，因此屆時可能會收到有關9月開始降息的更強烈訊號。若聯準會9月開始降息，美國將能夠避免陷入經濟衰退，並且美國經濟可能於2024年底或2025年初重新加速成長。

美國聯準會決定將利率維持於當前水準，符合預期。然而，聯準會在聲明中一改過去的措辭，將「緊縮」改為「中性」，為9月首次降息鋪平道路。 在經濟評估中，聯準會將GDP成長形容為「穩健」，但聯邦公開市場委員會（FOMC）承認就業增長「放緩」，並指出失業率「上升」。 儘管聯準會並無明確承諾將於9月份降息，但市場對聯準會的聲明反應正面，股票出現上漲，債券殖利率下跌。

在債券殖利率接近數十年來最高水準的背景下，趙耀庭認為，隨著全球主要央行相繼宣布降息，債券亦提供具吸引力的機會。有鑑於銀行貸款的存續期基本為零，預期其可相對免受利率波動的影響。由於預期美元將會走弱，新興市場當地及強勢貨債券亦有望出現強勁表現。

趙耀庭表示，房地產嚴重的負面情緒已反映到價格中，隨著環境的改善，市場有大幅上漲的潛力。政策利率的下調為房地產債務成本及資本化率提供下降空間，這將提振交易活動及促進價格回升。