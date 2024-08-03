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避險資金湧入 美元、金價走高
美國聯準會（Ｆｅｄ）降息聲聲催，但美元不見得就會走弱，近日的金價距離歷史新高更只有一步之遙，專家認為，背後的理由，全都是由避險需求所推升。
大型金控公司內部分析指出，美元跟金價同步上揚，主要是由避險需求所推升，未來，美元價格也會在聯準會的降息和市場避險需求之間拉鋸，影響所及，也使得十年期美國政府公債殖利率跌破百分之四。
大型金控內部分析，美國製造業七月ＩＳＭ製造業指數從四十八點五下滑到四十六點八，低於市場預期的四十八點八，且勞動市場上周初次請領失業金人數從廿三點五萬人上升到廿四點九萬人，高於市場預期的廿三點六萬人，這些數據均令投資人擔心美國經濟可能緩慢滑向衰退，因此產生避險需求。
儘管經濟數據的疲軟強化Ｆｅｄ降息預期，但來自市場的避險需求仍使美元指數上漲。避險需求來自中東局勢緊張、美國經濟硬著陸可能性加深等兩大因素。同樣被列為避險貨幣的瑞士法郎與日圓也會上揚。
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