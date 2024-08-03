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美就業急凍… 經濟可能大走下坡 市場喊9月降2碼

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國7月就業報告超級疲軟，就業增加人數急縮。 路透
美國7月就業報告超級疲軟，就業增加人數急縮。 路透

美國7月就業報告超級疲軟，就業增加人數急縮，失業率加速上升，薪資升幅進一步縮小，平均工時縮短，顯示就業市場正迅速降溫，經濟可能大走下坡。

經濟學者批評聯準會（Fed）本周顯然已錯失降息時機，市場人士更預期9月中Fed可能必須一次降息2碼。美債大漲，美股重挫，日圓及歐元對美元匯率強勁升值。美股恐慌指數VIX升破20大關，是去年10月以來首見。

美新增就業人數
美新增就業人數

美國勞工統計局2日公布，7月非農就業人數僅增加11.4萬人，遠低於預估的17.5萬人，6月數據也從20.6萬人下修至17.9萬人。5、6兩月就業人數共下修2.9萬人。上月就業不佳原因之一，是德州及路易斯安那州遭遇颶風襲擊。

失業率一舉上升0.2個百分點，高於預估及6月時的4.1%；勞動參與率上升0.1百分點，為62.7%，高於預估的62.6%。

就業不足率從7.4%上升到7.8%，代表兼職人數增加，也顯示就業市場趨軟。

經濟學者指出，就業快速降溫，意味Fed本周未能及時降息是一大決策錯誤；過去三個月平均失業率超過4.1%，比一年來最低點高出約0.5個百分點，顯示經濟面臨衰退風險。好消息是工資升幅縮小，將減輕通膨壓力，也使Fed更放心降息。

利率期貨市場預期9月降息2碼的機率，從15%急升到70%。

根據勞工統計局的資料，上月美國民間部門就業增加9.7萬人，低於預估的14萬人，及6月時的13.6萬人增量。

製造業微增1,000人，比6月時減少9,000人略有改善。平均時薪月升0.2%，低於預估及6月時的0.3%升幅；比去年同期上升3.6%，低於預估的3.7%，也低於6月時3.8%升幅（從3.9%下修）。平均每人每周工時減少0.1小時，為34.2小時，低於預估的34.3小時。

美國公債應聲上漲，10年期殖利率大幅下跌10基點，至3.85%，價格反向走高。歐元兌美元升值0.92%，報1.0890美元；美元兌日圓貶值1.13%，報147.67日圓。

美股2日早盤，道瓊指數一度下跌900點或1.2%，那斯達克綜合指數跌逾2%；亞馬遜上季營收不如預期，且財測令人失望，大跌10%。

英特爾1日盤後宣布大舉裁員及縮減投資計畫，2日早盤暴跌28%；蘋果由於財報優於預估，股價逆勢上漲2%。

失業率

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