日圓急升重創日股 為何全球股市也遭殃？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
全球股市突然賣壓狂湧，不光是美國就業市場急遽降溫、聯準會（Fed）遲遲不降利率、科技公司財報不如預期的問題。日本銀行（央行）可能更是讓全球股市歡樂派對變調的推手。路透
全球股市突然賣壓狂湧，不光是美國就業市場急遽降溫、聯準會（Fed）遲遲不降利率、科技公司財報不如預期的問題。日本銀行（央行）可能更是讓全球股市歡樂派對變調的推手。路透

全球股市突然賣壓狂湧，不光是美國就業市場急遽降溫、聯準會（Fed）遲遲不降利率、科技公司財報不如預期的問題。日本銀行（央行）可能更是讓全球股市歡樂派對變調的推手，受影響的不只是東京股市而已。

道瓊社報導，日銀周三意外「轉鷹」，已嚇得日本股市暴跌兩天。東證指數2日重挫6.1%，跌勢是2016年來最慘，使兩天跌幅擴大至9.2%。

日銀升息和縮減購債重創日股，其來有自。日圓走強將挫傷日本出口商，以及海外收益占比可觀的企業。利率升高將推升許多行業的成本，像是不動產業。

但另一重大原因是，日圓升值將迫使市場人士把一些最愛的資產賣掉變現。例如，避險基金今年來一直放空日圓，押注日圓會繼續貶值，但最近眼見情勢逆轉，已連忙減碼那些空頭部位。

國際投資人之間盛行一種投資策略，就是一面做多日股，一面放空日圓，但這個熱門交易如今已出差錯。美銀（BofA）基金經理人調查顯示，日本是亞太地區最熱門交易，加碼日本的基金經理人百分比，較減碼者高出51個百分點。

這可能導致日本一些今年表現最佳的類股，現在反而遭遇沉重賣壓，例如金融股和半導體股。

亞洲其他股市2日也大跌。基於日圓是進行「利差交易」的首選融資貨幣，日圓勁升對全球金融市場造成的衝擊，可能持續餘波盪漾。

半導體 放空 日本

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