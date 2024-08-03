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各國央行慢半拍 市場憂慮

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）及日本銀行（央行）鋪陳決策路徑、為市場預期奠基已久，但最新經濟數據和企業財報卻引爆市場憂慮，原因在於市場擔心央行行動是否已落後經濟趨勢，從而可能在總體經濟與金融市場留下長久傷痕。

Fed原已穩妥引導市場預期在9月啟動降息，主席鮑爾在本周決策會議更直接明示最快可能9月降息，重申認為美國經濟軟著陸機率較高，但在最新經濟數據出爐後，市場氛圍驟然風雲變色，「經濟硬著陸」突然成為熱議話題。

Global X管理公司投資策略師指出，在Fed確立9月降息路徑後，市場論述迅速改變，美國製造業與初領失業救濟金數據都指向衰退水準，引發投資人懷疑Fed是否太晚降息。

目前市場也加碼押注Fed降息幅度將擴大，期貨市場已完全反映9月將降息1碼，降2碼機率約28%，更預期年底前將降息85個基點，意味9、11、12月的剩餘三次都將各降息至少1碼。

市場猜疑，若Fed犯政策錯誤，其他央行也可能犯錯，包括歐元區經濟出現趨緩跡象，ECB仍對進一步降息猶豫不決，歐洲企業獲利展望惡化，增添投資人不安。

儘管日本成長根基仍為穩固，日銀展現堅決升息決心，帶動日圓強升。日銀升息提高日本公債利率，日本縮減購債規模，又將把收購日本公債重擔放給民間商業銀行，增添日本公債需求不確定性。日本政界開始施壓，日本數位大臣河野太郎罕見評論日銀政策表示，利率更高會導致日圓升值，執政黨自民黨幹事長茂木敏充也跟進敦促日銀對升息三思。

Fed 日本銀行 降息

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