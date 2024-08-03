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FT：美經濟衰退訊號亮了

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美聯準會（Fed）本周會議雖改變決定基調，強調就業市場降溫、失業率上升，經濟出現降溫信號，為9月降息開了大門；但是由於7月就業數據超軟，顯示經濟正加速滑坡，軟著陸面臨威脅，衰退的風險也因而升高。

英國金融時報專欄作家帕里克（Tej Parike）撰文指出，經濟一旦喪失動能，將會導致失業、債務拖欠、企業倒閉等逆風驟然增強，形成自我增強式的下降漩渦。

美國去年免於衰退，使各界有信心今年經濟能軟著陸，也傾向對經濟數據做正面解讀。但若深入觀察近月來的經濟數據，將能發現其中存在諸多弱點。依花旗集團經濟意外指數（ESI），從5月以來美國諸多經濟數據就開始一再低於預估。換言之，經濟減緩信號早在Fed最近轉變決策思維前就已出現。

舉例而言，政府靠擴大舉債增加支出，有助經濟成長，並使公共部門就業增加。消費支出能夠增加，最大貢獻來源是房租、公用事業、醫療及食品支出，不是非必需品支出，且消費成長超過所得成長。數據表面雖強，但經濟底氣已經弱化。

各項領先指標也相當難看。ISM製造業指數中新訂單指標已經跌入萎縮區，這一向是經濟衰退先期信號；上周申領失業給付人數增加到11個月來高點，小企業削減僱用計畫，且許多消費類企業最近公布財報也低於預估。

金融市場信號也相當不祥。紐約聯邦準備銀行根據殖利率曲線斜率變化，預測未來一年經濟衰退機率超過50%；美股漲勢顯然也難以為繼，AI概念股回檔更將使標普指數益發脆弱。問題是等到9月會議時，Fed可能因為經濟快速下滑而一次降息2碼，這反而會令股市對經濟展望更加擔憂。

經濟減弱最可能的肇因，就是Fed的利率政策。許多美國家庭及企業如果必須將到期的固定利率貸款再融資，就必須面對已經大幅升高的利率水準。問題在於目前需求正在減弱，家庭及企業是否還應該面對目前高利率？

高盛集團最近估計，最適利率應該在4%附近，因此Fed煞車踩得太重，也太久。7月就業超弱，顯示Fed可能再度犯下決策太晚的錯誤。

Fed 失業率

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