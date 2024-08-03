亞股全倒…金價逼近高點 一度漲至2,477美元

近來一系列經濟數據與企業財報，引發對美國經濟硬著陸與人工智慧（AI）前景的憂慮驟然升溫，在全球科技股掀起「血洗賣壓」，拖累歐亞股全面走跌，日股更單日暴跌逾2,000點，為史上第二大單日跌點，晶片類股跌勢尤重。

美國科技股1日賣壓在2日延續到歐洲與亞洲股市，道瓊歐洲Stoxx 600指數2日盤中跌1.3%，MSCI亞太指數一度重挫3.6%，為2021年2月來最大單日跌幅，以日台韓股跌勢最凶猛，日經225指數狂跌2,216.63點，為史上第二大跌點、跌幅5.8%也寫2020年3月來最大，首爾Kospi指數也重挫3.7%。

亞股重挫

由於美國經濟硬著陸疑慮與聯準會（Fed）降息預期同時升溫，美國公債殖利率一路下滑，10年期公債殖利率一度至3.944%，為2月初以來最低，2年期公債殖利率一度跌破4%，德國10年期公債殖利率也跌到2.21%，是2月初以來最低。

紐約黃金現貨2日盤中一度漲1.28%至每英兩2,477.68美元，逼近歷史新高。彭博資訊策略師認為，金價可能繼續上攻，因為全球殖利率快速下降，伴隨中東緊張局勢，將減輕市場對金價創高拖累金飾銷售的擔憂。

LPL金融公司首席全球策略師克羅斯比認為，美國10年期公債殖利率跌破4%，反映即將到來的經濟成長憂懼，及對Fed等到9月才啟動降息是否正確的更多質疑。

1日出爐數據顯示，美國就業市場不斷降溫，且7月製造業景氣陷萎縮，減幅是八個月來最大，英特爾與亞馬遜等美國科技巨擘獲利令人失望，AI熱潮降溫，觸發亞洲晶片巨擘股價潰敗。日本央行進一步升息前景支撐日圓，加深日股拋售潮。

另外，還有中東地緣政治緊張也衝擊市場情緒。資產管理業者MPPM交易部門森皮爾指出，在公債殖利率和股市齊跌時，微型基金常會跟進拋售，加劇賣壓。