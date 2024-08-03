快訊

奧運羽球／遭印度新星逆轉 周天成連3屆止步8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輝達遭美反托辣斯調查

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

科技產業新聞網站The Information報導，美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia），因為競爭對手投訴，正遭美國司法部的反托辣斯調查。英國金融時報（FT）與Politico另指出，司法部也正在調查輝達收購以色列AI新創公司Run:ai，是否違反反托辣斯規範。

知情人士向The Information透露，美國司法部幾周來兵分多路，向超微、AI晶片新創公司等輝達的競爭對手蒐集資訊，調查輝達是否有被指控的行為，例如，輝達威脅懲罰也向競爭對手購買產品的客戶

一些輝達客戶的員工表示，擔心若自家公司也同時有買超微（AMD）、英特爾（Intel）等輝達對手的晶片，輝達會減少賣給他們的晶片數量，或是收取較高的價錢。一位輝達競爭對手的代表提到，輝達的捆綁銷售也可能有問題。

知情人士說，司法部也關切輝達最近收購一些的新創公司，是否幫助輝達強化掌握AI開發商所用的軟體。司法部也已詢問輝達的競爭對手關於輝達收購新創公司的問題。

FT與Politico都報導，司法部的律師已經以反托辣斯規範為基礎，調查輝達收購Run:ai一案。輝達今年4月宣布收購Run:ai，未揭露交易金額，但TechCrunch報導，價碼為7億美元。

司法 客戶 美國

延伸閱讀

蘋果也發展AI 支出卻遠少於矽谷同業 靠的是這些策略優勢

Nvidia傳因對手投訴 面臨美司法部反托辣斯調查

權值股消長 超級比一比

廣達乘AI巨浪！傳H100 AI機櫃最快8月出貨

相關新聞

美7月就業急縮失業率衝高！道瓊期指跌逾500點 市場估Fed 9月一次降2碼

美國7月就業報告超弱，就業增加人數急縮，失業率加速上升，薪資升幅進一步縮小，顯示就業市場迅速降溫，經濟可能大走下坡，聯準...

台北不是最便宜？全球鼎泰豐小籠包比一比 在這城市吃最划算

為了慶祝鼎泰豐首家紐約分店開幕，美國新聞網站Axios仿效英國經濟學人的大麥克指數，編制鼎泰豐小籠包指數，比較全球不同城...

美就業急降溫…美股道瓊早盤暴跌逾600點 英特爾下殺28％

美股四大指數2日早盤開低走低，因英特爾等科技巨頭財報傳利空，加上美國7月就業報告顯示就業市場迅速降溫，遜於預期，引發投資...

全球股災真正禍首是誰？金融史學家：日圓急升瓦解「利差交易」

全球金融市場為何突然動盪加劇？乍看下，導火線是近日一系列數據加深美國經濟減緩甚至衰退的疑慮，但一位知名金融史學家納皮爾（...

亞馬遜營運有壓 籠罩五利空

亞馬遜（Amazon）上季雲端事業AWS營收雖優於預期，但成長速度卻慢於微軟等同業，而且該公司資本支出增加擠壓了利潤、消...

任天堂單季營業利益減七成

日本遊戲大廠任天堂上季營業利益銳減71%，跌幅大於市場預期，主因是消費者等待該公司明年推出新遊戲機，來取代已推出逾七年的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。