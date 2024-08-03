輝達遭美反托辣斯調查

科技產業新聞網站The Information報導，美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia），因為競爭對手投訴，正遭美國司法部的反托辣斯調查。英國金融時報（FT）與Politico另指出，司法部也正在調查輝達收購以色列AI新創公司Run:ai，是否違反反托辣斯規範。

知情人士向The Information透露，美國司法部幾周來兵分多路，向超微、AI晶片新創公司等輝達的競爭對手蒐集資訊，調查輝達是否有被指控的行為，例如，輝達威脅懲罰也向競爭對手購買產品的客戶。

一些輝達客戶的員工表示，擔心若自家公司也同時有買超微（AMD）、英特爾（Intel）等輝達對手的晶片，輝達會減少賣給他們的晶片數量，或是收取較高的價錢。一位輝達競爭對手的代表提到，輝達的捆綁銷售也可能有問題。

知情人士說，司法部也關切輝達最近收購一些的新創公司，是否幫助輝達強化掌握AI開發商所用的軟體。司法部也已詢問輝達的競爭對手關於輝達收購新創公司的問題。

FT與Politico都報導，司法部的律師已經以反托辣斯規範為基礎，調查輝達收購Run:ai一案。輝達今年4月宣布收購Run:ai，未揭露交易金額，但TechCrunch報導，價碼為7億美元。