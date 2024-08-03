任天堂單季營業利益減七成

日本遊戲大廠任天堂上季營業利益銳減71%，跌幅大於市場預期，主因是消費者等待該公司明年推出新遊戲機，來取代已推出逾七年的暢銷主機Switch，買氣因而受影響。

任天堂2日表示，截至6月底止的年度第1季（上季）營業利益為545.1億日圓（3.65億美元），遠低於市場預期的937億日圓；去年同期營業利益在暢銷大作「薩爾達傳說：王國之淚」和「超級瑪利歐兄弟電影版」的推動下，達到1,854億日圓。

這份財報凸顯出任天堂應對Switch需求疲軟，以及來自對手PlayStation 5的激烈競爭。任天堂計劃在明年3月止的今年度內公布新遊戲機細節，社長古川俊太郎已警告過，這段過渡期間將很難維持Switch的銷量。

遊戲顧問公司Kantan Games創辦人托特表示：「我真的好奇任天堂想如何達到硬體銷售目標。我很懷疑任天堂是否仍有足夠燃料，尤其是若該公司不計劃靠降價來達成目標。」

晨星投資分析師伊藤和典表示：「硬體銷量和缺乏軟體大作的狀況同步出現。市場先前太過樂觀。日圓貶值導致的管銷費用增加，倒是一項出乎意料的負面消息。」

業界觀察家正在等待Switch後繼機的細節和消費者的反應，根據過往經驗，消費者的初期反應通常就決定了一台遊戲機的後期表現。

任天堂上季只賣出210萬台Switch，遠不如去年同期的391萬台。該公司今年度銷售目標則是1,350萬台，但分析師預期，由於消費者都在等新遊戲機，今年度可能最多只售出1,000萬台。任天堂也堅持今年度的Switch軟體銷售目標為1.65億套，並維持匯率假設在1美元兌140日圓。