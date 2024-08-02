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美就業急降溫…美股道瓊早盤暴跌逾600點 英特爾下殺28％

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國7月就業市場急遽降溫，引發衰退疑慮，美股早盤四大指數盡墨，而且越跌越深。路透
美國7月就業市場急遽降溫，引發衰退疑慮，美股早盤四大指數盡墨，而且越跌越深。路透

美股四大指數2日早盤開低走低，因英特爾等科技巨頭財報傳利空，加上美國7月就業報告顯示就業市場迅速降溫，遜於預期，引發投資人對於美國經濟可能陷入衰退的疑慮。市場也預估，本周錯失降息時機的聯準會（Fed），可能在9月一次降2碼。

道瓊工業指數跌逾600點，或1.5%，標普500指數跌2%，那斯達克綜合指數跌3.3%，費城半導體指數跌5.8%。台積電ADR重挫6.9%，輝達跌逾6%。

美國上月非農就業人數增加11.4萬人，遠低於預估的17.5萬人。失業率一舉上升0.2個百分點至4.3%，高於預估。就業不足率從7.4%上升到7.8%，顯示兼職人數增加，以及就業市場趨軟。

英特爾上季財報和本季財測都不如預期，並宣布將裁員逾15%，且第4季起將暫停派發股息，2日早盤崩跌逾28%。

亞馬遜上季營收不如預期，獲利展望也不佳，2日早盤跌逾12%。

蘋果1日盤後公布上季財報，整體營收躍增5%。雖本季料將遭遇匯率逆風等因素，讓換機前景蒙上陰霾，2日早盤仍漲1.4%。

雖小型股近期看俏，但由於投資人對景氣前景審慎緊張，漲勢恐面臨威脅。羅素2000指數繼前一日下跌3%後，2日早盤續跌3%。

EAB投資集團全球總經策略師霍澤說，「市場波動性增加是可以想見的，因科技股持續回檔，整體市場都將面臨風險」。

投資人 指數 美國

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