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台北不是最便宜？全球鼎泰豐小籠包比一比 在這城市吃最划算
為了慶祝鼎泰豐首家紐約分店開幕，美國新聞網站Axios仿效英國經濟學人的大麥克指數，編制鼎泰豐小籠包指數，比較全球不同城市的小籠包價格，發現馬來西亞吉隆坡消費最實惠，用10美元能買到的小籠包數量勝過台北。
調查發現，用10美元前往不同城市購買鼎泰豐的小籠包，最便宜的是在馬來西亞吉隆坡，可以買到16.6顆，比在台北能買到15.7顆更划算。倫敦的小籠包最貴，10美元只能買到4.3顆；紐約第二貴，僅能買到5.4顆。
若用購買力平價（PPP）來計算，紐約和倫敦民眾的小籠包購買力，不如吉隆坡和台北，美元和英鎊在此情況下，也相對被高估。
不過，鼎泰豐小籠包的價格除了受到生產成本影響，還取決於需求的價格彈性。舉例來說，曼哈頓中城有為數眾多對價格相對不敏感的遊客，還有很多原本就預期每人外食費用會遠高於100美元的有錢紐約客。
也因此，許多饕客都願意接受鼎泰豐的高價位。而看在紐約分店已被預訂一空的情況下，鼎泰豐也不需要特別降價。
1972年創立於台北的鼎泰豐，如今在全球有170家分店，遍布13個國家。不論在何處，高品質的小籠包都沒有短缺，但如果你只吃鼎泰豐，在亞洲絕對比較划算。
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