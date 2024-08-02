西班牙判國際訂房網濫用市場主導 破紀錄開罰146億元

西班牙國家市場和競爭委員會7月30日判定國際訂房網站Booking.com「濫用市場主導地位」，處以4.132億歐元（約新台幣146億元）高額罰款，創下西班牙該監管機構史上最大筆罰單紀錄。

西班牙「先鋒報」（La Vanguardia）報導，西班牙負責監管市場公平競爭的機構「國家市場和競爭委員會」（Comisión Nacional de los Mercados y laCompetencia ，以下簡稱CNMC）宣布，根據調查，Booking.com自2019年以來，犯下2項濫用市場主導地位的違法行為。

一是對西班牙旅館實施多項不公平的商業條款，譬如限制旅館在自家網站銷售的價格不得低於在平台上提供的價格等。

二是限制其他網路旅行社參與市場競爭，並且限制了其他網路旅行社擴張商業規模的機會。CNMC指出，這5年調查期間內，Booking.com在西班牙的市占率約為70%至90%之間。

以上2項行為違反西班牙「競爭保護法」第2條和「歐盟運作條約」第102條，因此，CNMC對Booking.com開出2張罰單，每張2.066億歐元，總罰金高達4.132億歐元，破了CNMC有史以來最高開罰紀錄。

除了罰款之外，CNMC還設定多項規定，以確保Booking.com修正其違法行為，停止侵害西班牙旅館與其他競爭者的權利。

「先鋒報」提醒，歐盟執委會為避免大型網路平台壟斷市場，今年5月起實施「數位市場法」（DigitalMarkets Act, DMA），將Booking.com與其他大型網路企業如蘋果、谷歌（Google）母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）、臉書母公司Meta等指定為「守門人」（gatekeeper），受到歐盟嚴格的法令約束。

對於CNMC的決議，Booking.com表示不認同與失望，有意向西班牙國家法院提出上訴。

Booking.com在聲明中表示，他們的成功奠基在與西班牙近20萬家旅宿業者互惠互利且平衡的夥伴關係。並強調，他們對西班牙市場的承諾不變，目標仍是持續促進西班牙旅遊業永續成長，協助大、中、小型等各種規模的合作夥伴獲得最大利益。

Booking.com可在決議日起2個月內提出上訴，西班牙國家法院將對此進行評估。