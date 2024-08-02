憂中東衝突加劇 新航、長榮等全球航空繞過伊朗黎巴嫩領空

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的高階幹部日前遇襲身亡後，各界擔憂中東衝突可能加劇，包括長榮和華航在內的全球航空公司紛紛改道，繞過伊朗和黎巴嫩領空。

新加坡航空公司（SIA）在發給路透社的聲明中表示，旗下航班從今天清晨起停止飛越伊朗領空，改用其他替代航線，強調安全第一。

根據航班追蹤網站Flightradar24，長榮航空和中華航空今天飛往荷蘭阿姆斯特丹的航班，顯然也已繞過伊朗領空；這些航班以往都會經過伊朗。

長榮航空和華航並未立即回覆路透社有關調整航線的置評請求。

分享飛航風險資訊的航空業會員組織OPSGROUP已發公告，建議往返亞洲與歐洲的航班避開伊朗與伊拉克領空。

路透社日前引述知情人士報導，伊朗高官將會晤黎巴嫩、伊拉克及葉門等中東盟國官員，商議可能對以色列採取報復行動。

事實上，包含美國和歐洲航空公司在內的許多航空業者，已令旗下航班繞道避開伊朗，尤其是今年4月伊朗與以色列在互射飛彈和發動無人機空襲對方之後。

根據Flightradar24，新加坡航空公司今天清晨飛往倫敦希斯羅（Heathrow）機場的航班，飛越伊朗北方的土庫曼和亞塞拜然，不再如昨天一般穿越伊朗上空。

不過，包含阿拉伯聯合大公國（UAE）航空業者阿提哈德航空（Etihad Airways）、阿聯酋航空（EmiratesAirlines）和杜拜航空（FlyDubai）、以及卡達航空（Qatar Airways）和土耳其航空（Turkish Airlines）在內，今天仍有許多航空公司的航班穿過伊朗領空。