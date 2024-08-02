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全球股市賣壓勢將持續 策略師：逢低買進仍須審慎

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
策略師敦促投資人，此時若要逢低買進仍須審慎，因為「股價可能再跌」。美聯社
策略師敦促投資人，此時若要逢低買進仍須審慎，因為「股價可能再跌」。美聯社

最新經濟數據引發對外界對美國景氣亮紅燈的恐懼，導致美股才剛進入8月，又繼續重挫。有些投資人此時，策略師敦促投資人，逢低買進仍須審慎，因為「股價可能再跌」。

CNBC報導，美國上周初次請領失業補助人數，增至24.9萬人，寫去年8月以來新高。7月ISM製造業指數降至46.8，遜於預期，並寫八個月來新低，透露出經濟緊縮的跡象。該數據使投資人擔心，在各國央行紛紛降息以防止衰退的這波趨勢中，美國聯準會（Fed）已經落後。

歐洲股市追隨美股跌勢，2日早盤一度下跌1.8%。路透報導，亞股方面，日本基準指數同日收盤重挫逾5%，日經指數更寫四年多來最大單日跌幅。

BMI國家風險全球主管切哈布說，「觸發這波全球股市賣壓現象的幾個因素，首先是日本央行貨幣緊縮政策所引發的短期日圓利差交易平倉潮，以及糟糕的美國製造業數據；此外，一些就業指標也讓市場受到驚嚇」。再者，「本周重大企業財報也顯示出許多波動性，這些都迫使股市繼續走跌」。

但切哈布表示，一些投資人顯然忘了，股市一般每年7到10月都會出現季節性的震盪，「就歷史慣例而言，目前的回檔修正極其正常，尤其是此前美股和全球股市漲勢如此強勁」。

他認為投資人毋須恐慌，因為「從技術面來看，下方還有許多支撐，好比移動均線和關鍵的技術性水準」。

另一方面，AMP投資策略部門主管和首席經濟學家奧利佛指出，雖然AMP認為市場對Fed今年降息的預期，可能在未來六至12個月推升股價，但全球股市「看來還可能繼續下跌，因此逢低買進的時候還未到」。

市場如今密切關注今日（2日）稍晚公布的美國非農就業數據，希望從中獲得關於Fed降息時機和幅度的相關線索。

投資人 指數 美國

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