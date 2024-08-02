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科技股財報慘兮兮 美股期指大跌、台積電ADR盤前跌約4％

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股期指2日大跌，那斯達克指數期貨跌入修正區間，主因英特爾和亞馬遜等科技公司財報不佳。美聯社
美股期指2日大跌，那斯達克指數期貨跌入修正區間，主因英特爾和亞馬遜等科技公司財報不佳。美聯社

美股期指2日大跌，英特爾亞馬遜等科技股相繼交出令投資人大失所望的財報，投資人也密切關注稍晚公布的7月就業報告。

道瓊工業指數期貨2日下跌376點，或0.9%；標普500和那斯達克指數期貨分別下跌1.2%和1.9%；那指已從收盤紀錄高點下跌逾10%，進入修正區間；台積電ADR盤前則跌約4%，輝達跌近3%。

英特爾1日表示，預期第3季營收將低於預期，將從第4季起暫停發放股息，並裁員逾15%，導致該公司股價2日盤前重挫近22%。亞馬遜提供的獲利展望也低於分析師預期，盤前股價大跌約8%。蘋果上季營收和獲利皆優於市場預期，盤前股價小漲0.7%。

美國勞工部稍晚將公布7月份的非農就業報告，市場預期就業和薪資成長將會放緩，凸顯美國就業市場的進一步疲軟。據彭博訪調分析師預測，7月就業人數可能增加17.5萬人，低於6月的增加20.6萬人。

亞馬遜 台積電 指數 美國 美股 英特爾

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