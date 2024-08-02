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股市跌到床下 外界擔憂Fed是否太晚降息？7月就業報告將見真章

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
由於聯準會（Fed）在周三會後強烈暗示9月將開始降息，美股大漲；但隔天又因經濟數據不佳，立即使投資人擔心Fed再次犯錯，這次開會應該就降息，使賣壓出籠，股市大跌。 歐新社
由於聯準會（Fed）在周三會後強烈暗示9月將開始降息，美股大漲；但隔天又因經濟數據不佳，立即使投資人擔心Fed再次犯錯，這次開會應該就降息，使賣壓出籠，股市大跌。 歐新社

周三由於聯準會Fed）強烈暗示9月將開始降息，使美股大漲；但周四又因為經濟數據不佳，立即使投資人擔心Fed再次犯錯，應該在7月就降息，使股市再現賣壓。這顯示Fed及投資人「一切看數據」，可能相當痛苦。

如果Fed的確犯錯，則金融市場本周股市的動向顯示許多其他人也都犯下相同的錯誤。對Fed大為不利的一項數據，就是美國上周首次申領失業給付人數激增，加上之前一周連續申領人數也呈現上升趨勢，兩者總合達到2021年以來最高點。

另一方面，美國7月ISM製造業指數更為恐怖，降到疫情以來最低水準；上次在非衰退期間出現如此低位，是在21年前。製造業整體採購經理人指數（PMI），以及新訂單指標，都大幅下降到50以下。

美國方面，投資人顯然認為Fed已拖延太久，使10年期公債殖利率下降到4%以下，是六個月來首次；投資人現在預期，Fed未來四次會議都將各降息1碼。

2年期殖利率降到15個月來低點，顯示交易商認為這一次經濟的確在走下坡。

10年期殖利率跌破4%，反映出投資人對經濟成長減緩的驚嚇，且質疑Fed延到9月才降息是否正確。

就目前而言，股市已經跌到了床下，主要因為擔心Fed犯錯。賣壓與財報無關，而是擔心Fed是否看對經濟數據所指引的方向。Fed到底是對是錯誤，7月就業報告公布將見真章。

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