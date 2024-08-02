美國衰退指標「薩姆規則」今天將觸發？克魯曼：很可能但別慌

美國7月非農就業報告2日即將公布，失業率是否攀升備受關注，倘若從6月的4.1%升至4.2%，將觸發被視為經濟衰退領先指標的「薩姆規則」（Sahm Rule）。投資人該緊張嗎？

FactSet訪調經濟學家預測，美國7月失業率應會持穩在4.1%，但未來數月有可能升上4.2%，反映聯準會（Fed）過去兩年大幅提高利率，已對消費支出和企業聘僱產生抑制效應。

什麼是「薩姆規則」？

「薩姆規則」的定義是：失業率的三個月移動平均值，若比之前12個月的低點躍升至少0.5個百分點，就顯示經濟已陷入衰退了。

由於這個指標已在6月觸及0.43個百分點，假如7月失業率比6月的4.1%再攀升0.1個百分點，就會觸發「薩姆規則」。

這個衰退指標靈驗嗎？

這個規則的發明人、前Fed經濟學家薩姆（Claudia Sahm）表示，她預期今年失業率會緩升，進而觸發「薩姆規則」，但「美國經濟不太可能在9月或10月就進入衰退」。

這位現任New Century Advisors首席經濟學家認為，這次「薩姆規則」可能失準，因為自新冠疫情爆發後，這幾年美國經濟並不依循往常的景氣衰退與復甦型態。

薩姆指出，最近美國失業率升高，很可能是勞動力擴張所驅動，移民增加是最大因素。所以這個指標的效力可能受到扭曲。

經濟大師克魯曼的看法

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼日前也評論此事。他在紐約時報專欄指出，「薩姆規則」向來是有用的衰退指標，看來「相當可能」（但不確定）被2日發布的失業率數據觸發。

如果真的觸發，就表示美國經濟步入衰退了嗎？克魯曼認為，這次可能不太一樣。

克魯曼解釋，許多人最近新加入美國勞動力，移民是最大因素，但並非唯一因素。例如，職缺數很多與遠距上班興起的某種組合，可能已導致美國身障人士獲聘用或找工作的人數大增。

而新近加入勞動力、仍在職場摸索者，通常這群人的失業率會比現有勞工來得高。所以，最近失業率攀升，或許一部分反映摩擦性失業（friction），而不是經濟減弱。

但現況也不盡然是統計上的幻覺。克魯曼贊同薩姆的說法：「薩姆規則目前傳達勞動市場降溫的警訊，是正確的，只是音量太大聲了點。」

克魯曼認為，美國此刻或許尚未進入衰退，至少目前為止是如此，但在經年累月的高利率壓力下，勞動市場如今確定已轉弱。

對Fed貨幣政策有何意義？

克魯曼說，美國也許尚未步入衰退，但現在就業市場看來有點像是「衰退前」的情況。

但即使尚未衰退，Fed也必須防患於未然，若以冰上曲棍球打比方，理當是「預先滑向研判冰球將滾到的位置」，而不是現在的位置。也就是說，應該先一步採取防範衰退的措施。「薩姆規則」會不會觸發，尚未分曉；但基於通膨降溫趨勢確立，而經濟疲態跡象日增，Fed已有充分理由開始調降利率。

克魯曼認為，周五或許會觸發「薩姆規則」，但即便如此也無需驚慌；那或許不表示美國已經陷入衰退，但Fed絕對應該著手降息了。