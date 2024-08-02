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亞股殺聲震天…這家公司竟逆勢突圍狂漲近20％ 在亞股中一枝獨秀

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
拜上季獲利暴增所賜，印度Zomato股價2日大漲，在亞股中一枝獨秀。路透
拜上季獲利暴增所賜，印度Zomato股價2日大漲，在亞股中一枝獨秀。路透

亞洲股市2日殺聲震天，印度美食外送平台Zomato卻逆勢突圍，原因是上季獲利暴增124倍，獲多家券商上調評級，激勵股價直衝歷史新高。

彭博資訊報導，Zomato 1日公布，止於6月的上季淨利達25億盧比（3,000萬美元），比去年同期的2,000萬盧比激增124倍，獲得至少18家券商上修目標價，帶動2日盤中股價一度狂漲19%，刷新歷史新高價。

Zomato約半數營收來自美食外送業務，其快商務事業也顯著改善。該公司在2022年收購Blinkit，衝刺快商務服務，力圖在2026年底前觸及2,000間小型倉儲，遠高於對2025年3月會計年度結束前所設下的1,000間目標。

Jefferies金融集團也說，與全印度各家業者共1,500個快商務據點相比，Zomato最新的快商務成長展望顯得十分積極。

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