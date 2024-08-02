快訊

台東驚傳溺水意外…2女學生被大浪捲走 1人獲救、1人失去呼吸心跳

台股斷崖式重挫1004點創史上最大跌點 14檔跌停有3檔千金股

奧運桌球／打敗林昀儒法國17歲新星 喊話擊敗樊振東確保獎牌

防堵佣金沒抽到！蘋果傳強力施壓騰訊、字節跳動 恐加劇市場緊張

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果一向嚴格管控它的應用程式生態系，堅持程式內購買必須經由蘋果平台，以便抽佣。 美聯社
蘋果一向嚴格管控它的應用程式生態系，堅持程式內購買必須經由蘋果平台，以便抽佣。 美聯社

蘋果（Apple）公司傳出正在加大力道向大陸的騰訊字節跳動，促請兩家擁有大陸最受歡迎應用程式（App）的廠商，能大幅調整其App。這個不尋常的舉動可能加劇全球最大智慧手機市場的緊張態勢。

彭博資訊引述知情人士報導，近幾個月來，蘋果要求騰訊和字節跳動堵上一些漏洞，別讓App內的開發者將用戶導向外部支付系統，規避掉通常蘋果要收的30%佣金。

今年5月，蘋果就開始警告騰訊，除非騰訊刪除迷你遊戲開發商用來接受蘋果平台以外的付款連結，蘋果可能會拒絕微信（WeChat）的必要更新。蘋果也要騰訊移除遊戲內的一個關鍵傳訊功能，該傳訊功能同樣可將用戶導出蘋果付費平台。

蘋果接著在6月施壓字節跳動，告知若不堵掉前述與騰訊類似的付費漏洞，將不接受抖音的更新。消息人士說，抖音因618電商促銷活動需要更新App，所以在蘋果的壓力下，在6月啟動一個應用程式內（in-app）購買方案，讓蘋果可以收到佣金。

蘋果向來嚴格管理App生態系，但是今年對大陸的強烈舉動不太尋常。而這個控制「應用程式內購買」必須限定在蘋果收費平台支付的做法，其實正在歐盟等世界多個地區已受到審查。

根據蘋果財報，蘋果上季大中華地區營收年減6.5%，凸顯在美國以外的這個最大市場挑戰重重。

華為手機的鴻蒙作業系統很快要開始在更新版的鴻蒙生態系裡導入抽佣制度，首次向App開發商收取佣金，但騰訊的微信已被豁免。騰訊與字節跳動的遊戲、影音內容更是稱霸大陸市場，擁有自己向開發商收取佣金的實力。

騰訊和字節跳動未回應彭博記者的置評請求。蘋果發言人則引用公司指引，強調所有的數位產品銷售，必須經由蘋果的系統，違反政策的App可能會被該公司的審核團隊拒絕。

Apple 字節跳動 應用程式 騰訊

延伸閱讀

蘋果也發展AI 支出卻遠少於矽谷同業 靠的是這些策略優勢

當機災情讓達美航空損失160億元！執行長虧「微軟是最脆弱平台」

蘋果押寶人工智慧 iPhone銷售優於預期

權值股消長 超級比一比

相關新聞

英特爾財報及財測出爐 陸行之嘆慘不忍睹再拋3疑問

英特爾（Intel）周四表示要裁員逾15%，且第4季起暫停派發股息，同時預測第3季營收125~135億元，低於分析師預...

美經濟成長憂慮增 美債殖利率大跌、金價逼近新高

由於美國經濟硬著陸疑慮與聯準會（Fed）降息預期同時升溫，美國公債殖利率2日盤中跌落多個月低點，國際金價則逼近歷史高峰。...

SCFI運價指數連四跌 業者認為修正可望在八月告一段落

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）在連續13漲上漲後，指數連4跌，月回檔幅度10%，本周指數下跌115.2點、跌幅為3....

蘋果也發展AI 支出卻遠少於矽谷同業 靠的是這些策略優勢

蘋果執行長庫克與財務長梅斯特里在財報說明會上最常提到的話題，當屬即將推出的人工智慧（AI）功能「Apple Intell...

巴菲特連12天減碼美國銀行持股 共賣出逾38億美元

「股神」巴菲特執掌的波克夏（Berkshire Hathaway）連12天減碼美國銀行（BofA）持股，7月中以來已套現...

當機災情讓達美航空損失160億元！執行長虧「微軟是最脆弱平台」

資安公司CrowdStrike日前更新出包，導致微軟作業系統大停擺，達美航空數千名旅客行程因此受阻，蒙受高達5億美元（約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。