SCFI運價指數連四跌 業者認為修正可望在八月告一段落

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）在連續13漲上漲後，指數連4跌，月回檔幅度10%，本周指數下跌115.2點、跌幅為3.3%，指數來到3,332.67點，四大主要指數都小幅回檔修正，國內知名的物流業者認為，美西線還是受到低價小船加入影響，市場需求轉熱絡，修正有望在8月告一段落。

物流業者分析，近期已感受到出口貨量開始增溫，各家海運公司8月也陸續宣布加收GRI及旺季附加費用，加收的幅度約在1,000到2,000美元之間，隨著各種附加費用仍在加收當中，代表市場供、需仍舊吃緊。

根據最新一期運價變化分析，隨著市場供給增加，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達6,425美元，跌幅6.3%，受到小型船舶突然加入搶市，運價跌幅四大指數最大；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達9,346美元，下滑2.2%。

歐美線之前表現相對強勁，運價波動不大，本周也跟著下滑調整，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）來到4,906美元，周下滑1.7%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達4,997美元，跌幅為5.2%。

航運業界還是認為，全球貨櫃輪已進入傳統旺季，市場缺櫃、缺船情況還是相當嚴重，從美東、歐洲線只是小幅回檔就可以看出來。遠東-美西線因運價太好，又開始出現近洋線業者投入小船搶貨，也造成最近美西線運價跌幅加大。