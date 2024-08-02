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英特爾財報、展望不如預期 但市場看好緯穎等持續受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

英特爾財報及展望皆不如預期，導致目前盤後股價一度重挫二成；英特爾第2季營收128億美元，年減1%，毛利率38.7%，低於上次法說預期，其中，CCG營收74億美元，年增9%，DCAI營收30億美元，年減3%，不如預期。

NEX營收13億美元，年減1%，IFS代工營收43億美元，年增4%，虧損持續擴大，non GAAP EPS（每股獲利）0.02元，年減85%。

本季PC成長較佳且整體市場面臨更多價格競爭，導致毛利率不如預期，後續狀況更加競爭，將裁員1.5萬人節省開支。下修資本支出至200~230億美元（原估250~270億美元）。

國內大型法人機構表示，英特爾第3季展望低於預期，營收125~135億美元，展望仍受到前兩大部門庫存調整影響，CCG估持平至小幅衰退，DCAI小幅成長，調整後EPS為-0.03美元，低於市場預期營收143.5億美元、EPS 0.31美元。第4季營收旺季挹注下，預期持平至5%成長。

分析師指出，上季及後續展望皆疲弱，顯示英特爾在資料中心仍面臨市占問題，AI貢獻相對緩慢，但英特爾仍預期今年下半年DCAI會持續成長，主要是看到一般伺服器狀況回穩，維持看好AI PC預期Lunar Lake明年將大幅成長，整體來說，一般伺服器及AI PC上揚，將有利於CPU Socket的台股供應鏈，包括嘉澤（3533），廣達（2382）及緯穎（6669）受惠整體伺服器回穩。

AI 營收 英特爾

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