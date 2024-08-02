美經濟成長憂慮增 美債殖利率大跌、金價逼近新高

由於美國經濟硬著陸疑慮與聯準會（Fed）降息預期同時升溫，美國公債殖利率2日盤中跌落多個月低點，國際金價則逼近歷史高峰。投資人也趕在Fed降息前，搶進債券基金，美國固定收益指數型基金（ETF）7月溪金額創紀錄。

亞股2日延續美股前一天的賣壓，日經225指數崩跌逾2,000點，與東證指數都跌超過5%，台股也跌逾千點、跌幅逾4%，韓股跌約3.7%。數據顯示美國7月製造業景氣意外萎縮，引發Fed決策可能落後經濟大勢的憂慮，資金紛紛湧入避險資產，也增添2日出爐的美國7月就業報告受關注度。

美國10年期公債殖利率一度跌3.5個基點至3.944%，為2月初以來最低，稍後略為回升至3.9627%。2年期公債殖利率也一度跌5.5個基點到4.109%，為去年5月來最低。Strategas數據顯示，債券基金7月共流入約390億美元，為歷來最多，且流入範圍廣泛，從長天期的公債、一直到市政債ETF等。

LPL金融公司首席全球策略師克羅斯比認為，美國10年期公債殖利率跌破4%，反映即將到來的經濟成長憂懼，以及對Fed等到9月才啟動降息是否正確的更多質疑。

紐約黃金現貨2日盤中小漲0.5%至每英兩2,459.29美元，逼近歷史新高。彭博資訊策略師認為，金價可能續漲。