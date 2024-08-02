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蘋果也發展AI 支出卻遠少於矽谷同業 靠的是這些策略優勢

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
蘋果上季提高AI支出，但增幅比起其他矽谷同業依然是小巫見大巫。歐新社
蘋果上季提高AI支出，但增幅比起其他矽谷同業依然是小巫見大巫。歐新社

蘋果執行長庫克與財務長梅斯特里在財報說明會上最常提到的話題，當屬即將推出的人工智慧（AI）功能「Apple Intelligence」，但蘋果揭露的數據顯示，該公司上季確實提高AI支出，但增幅比起其他矽谷同業依然是小巫見大巫。

庫克和梅斯特里在財報說明會都表示看好Apple Intelligence將能提振iPhone銷售，庫克在被問到AI伺服器支出時，坦承成本正在升高，他接受CNBC訪問時也說，「我們財報內也包含了我們投入AI與Apple Intelligence的支出額年比增加」。

蘋果揭露，上季房地產、工廠與設備支出年增約3%、季增8%，達到21.5億美元，但其中部分支出並非用於AI，還有蘋果的其他營運。

蘋果資本支出的增幅比起微軟、Google及臉書母公司Meta等矽谷同業，依然相當小，例如微軟上季資本支出年增55%到138.7億美元，Google母公司字母（Alphabet）的支出跳增91%至131.9億美元，Meta資本支出也成長31%至83億美元。

Meta執行長祖克柏已用博弈理論觀點解釋Meta的資本支出激增，他認為錯過生成式AI熱潮的風險，高於花太多錢買繪圖處理器（GPU）和伺服器的壞處，他也想確保蘋果不會完全掌控AI生態系。

不過，蘋果的做法不同，該公司不像亞馬遜、Google及微軟一樣，沒有租賃基礎設施給其他公司的雲端事業，Meta雖然也沒有，但正投資於訓練自家的開源碼大型語言模型（LLM）、以及驅動龐大推薦引擎的AI技術。

蘋果已在技術文件揭露，已租賃相對少量的較便宜Google TPU、而非輝達晶片，訓練Apple Intelligence的模型，但該公司在打造基礎設施的同時，擁有自行設計手機和伺服器晶片的優勢，因此不必花費數十億美元於第三方處理器。

蘋果發展資料中心的「混合」做法，也能把部分資本支出轉移到合作夥伴身上。其中一位合作夥伴就是OpenAI，新版iOS作業系統今年稍後將整合ChatGPT技術，而OpenAI向微軟租賃輝達的晶片。蘋果也向亞馬遜、Google及微軟等供應商租賃雲端容量。

OpenAI 矽谷

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