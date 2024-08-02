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巴菲特連12天減碼美國銀行持股 共賣出逾38億美元

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
波克夏連12天減碼美國銀行（BofA）持股，7月中以來已套現超過38億美元。美聯社
波克夏連12天減碼美國銀行（BofA）持股，7月中以來已套現超過38億美元。美聯社

「股神」巴菲特執掌的波克夏（Berkshire Hathaway）連12天減碼美國銀行（BofA）持股，7月中以來已套現超過38億美元。

1日晚間提交的申報文件顯示，波克夏在7月30日-8月1日期間，共出售約1,920萬股美銀股票，價值約7.79億美元。

該公司7月17日以來已出售9,040萬股美銀股票，但仍是美國銀行的最大股東，持有超過9.42億股，約占流通股的 12.1%，以1日收盤價計算的價值約72億美元。

巴菲特在減碼美銀持股的同時，也始終未透露他的理由和意圖。波克夏的代表未立即回覆彭博資訊記者的置評請求，美銀發言人拒絕評論。

波克夏在2011年購買價值50億美元的美銀優先股以來，一直持續投資該銀行，也被視為長期支持美銀的領導階層。巴菲特曾一再公開讚譽美銀執行長莫尼罕。

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